Lo scazzo tra Gasparri e Crosetto su Morra e la Rai

Nel mare magnum di polemiche sul caso Morra, ecco che su Twitter è andata in scena la lite Gasparri-Crosetto che ha coinvolto anche Andrea Orlando. Il tutto, infatti, è partito con un post pubblicato dal deputato del Partito Democratico in cui si faceva riferimento alla scelta della Rai di cancellare l’ospitata del Presidente della Commissione Antimafia a Titolo V (di venerdì scorso). Non si volevano difendere le parole di Morra, ma solo sottolineare come sia stato un funzionario scelto da un cda (della televisione pubblica) a prendere questa decisione. Ma il senatore di Forza Italia ha attaccato entrambi.

LEGGI ANCHE > Lo strano caso di Hulk Hogan che risponde a Guido Crosetto su Twitter

Tutto è partito da questo tweet, con Guido Crosetto che ha replicato (dano ragione) ad Andrea Orlando che aveva offerto un focus specifico sul tema caldo di questi giorni.

Hai ragione! — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) November 21, 2020

Ed è qui che è scoppiata la lite Gasparri-Crosetto che, poi, ha coinvolto anche Andrea Orlando.

Magari prima di insultare chiedi perché o leggi ciò che ho scritto sul tema:Morra e ciò che ha fatto meritano atti politici duri, ma non si può accettare che un manager Rai decida chi può parlare e chi no. Se in tv dice le stesse cose, invece, è giusto che la rai prenda posizione — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) November 21, 2020

Lite Gasparri-Crosetto sul caso Morra e la Rai

Insomma, Crosetto e Orlando affrontavano un altro binario del caso Morra. Non le frasi su Jole Santelli, ma il cosa abbia portato e il come si sia arrivati alla decisione della Rai di cassare l’ospitata del Presidente della Commissione Antimafia a Titolo V. Eppure Gasparri ha proseguito nel suo attacco frontale, nonostante le spiegazioni dei due (che sono politicamente distanti anni luce).

Io non difendo nessuno.

Provo a spiegarmi in modo elementare.

La multa per eccesso di velocità la fa il vigile urbano.

Se te la fa un panettiere abbiamo un problema. Se accetti che te la faccia il panettiere si crea un precedente che vale per sempre. — Andrea Orlando (@AndreaOrlandosp) November 21, 2020

Poi la discussione è proseguita con citazioni di Voltaire e altre parole. Con Gasparri che, nonostante le spiegazioni, continua ad aver inteso che Orlando e Crosetto stessero difendendo Nicola Morra. E, invece, si parlava di come sia sia arrivati alla decisione di censurarlo in Rai.

(foto di copertina: da Agorà, su Rai3 + Coffee Break, La7)