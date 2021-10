La guida gratuita di Amazon sulla cybersecurity disponibile per singoli utenti e aziende

Dopo essere stata annunciata lo scorso agosto, la guida di Amazon sulla cybersecurity è ora disponibile sia per gli utenti singoli che per le aziende

C’è sempre maggiore necessità che gli utenti singoli, le aziende e le istituzioni siano edotti sui rischi del navigare in rete tra hacker, ransomware e phishing. Proprio in quest’ottica, Amazon ha annunciato il rilascio di una guida formativa online sulla cybersecurity. Parola d’ordine: consapevolezza del rischio che si corre. Già ad agosto il CEO di Amazon Andy Jassy – partecipando al Cyber Summit alla Casa Bianca – ha anticipato l’uscita della guida Amazon cybersecurity che l’azienda utilizza attualmente per formare i suoi dipendenti. Il manuale sarà disponibile gratuitamente per tutti.

Guida Amazon cybersecurity, in cosa consiste

«L’istruzione è la chiave per aiutare le persone e le organizzazioni ad identificare meglio queste minacce e a proteggersi. Amazon è orgogliosa di condividere il programma con il pubblico», ha detto il responsabile della sicurezza delle informazioni di Amazon Web Services, a partire dalla consapevolezza che «individui e aziende di tutte le forme e dimensioni sono alle prese con un aumento dei tentativi di ingegneria sociale e phishing, tattiche che possono sembrare poco sofisticate ma che in realtà possono portare a grandi incidenti».

I punti chiave della guida: gestione di comunicazioni sicure, phishing, ingegneria sociale, privacy dei dati, sicurezza fisica. Si tratta di questioni che, come abbiamo potuto vedere anche dagli ultimi numeri relativi agli attacchi hacker con furto di dati personali in Italia, riguardano tutti, dalle aziende agli individui singoli che rischiano di cadere nelle trappole anche solo aprendo una mail.

Amazon punta sul mantenere l’attenzione alta

Visto anche il tema, che ai più può sembrare di difficile comprensione e quindi scoraggiare all’approccio, l’azienda ha deciso di puntare tutto su un progetto che risulti digeribile e conciso, ideale anche per chi ha poco tempo da investire a tal proposito. I dipendenti Amazon, finora, hanno valutato il corso con 4,7 stelle su 5. La guida sarà disponibile in tutto il mondo nelle seguenti lingue: inglese, cinese semplificato, cinese tradizionale, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, portoghese, spagnolo, tagalog, arabo, russo, polacco, vietnamita e lingua dei segni americana.

Tutti i corsi sono in linea con sette framework di conformità globale, compresi quelli pubblicati dall’International Organization for Standardization (ISO) e dai National Institutes for Standards and Technology (NIST). Amazon afferma di aver provato a garantire la massima inclusione e accessibilità al corso, considerato anche che esistono due modi per accedere alla formazione: la guida è disponibile online per privati e piccole imprese senza un LMS (Learning Management System), ospitata da Amazon sul sito Web Learn Security; per le aziende più grandi e le organizzazioni, invece, sarà possibile integrarla tramite i propri sistemi di gestione dell’apprendimento.