I numeri sui dati rubati agli italiani e messi sul dark web sono in forte aumento

Il numero dei dati personali rubati dei cittadini italiani è in aumento. Nel 2021 – come segnalato dall’Osservatorio Cyber di Crif – è aumentato del 56,3% rispetto al 2020. Un dato enorme che rispecchia quello che accade non solo nel nostro paese ma nel mondo: in Italia l’ultimo caso che abbiamo trattato è quello delle fuga dati Siae, nel mondo il caso più recente di attacco a una delle massime istituzioni di un paese lo troviamo in Argentina. In questo caso gli hacker sono riusciti a fare breccia nel Registro Nacional de las Personas (RENAPER) e a rubare i dati personali e le carte di identità dell’intera popolazione.

LEGGI ANCHE >>> La tecnologia di Ealixir Foundation che aiuta le donne vittime di revenge porn a ripulire la rete

Nel 2021 oltre un milione di alert per attacchi hacker e dati personali rubati

Sono numeri alti che contribuiscono a fornire la misura di un fenomeno che sta interessando il mondo intero. Complice la digitalizzazione a cui tutti i paesi sviluppati stanno andando incontro – e una vita quotidiana che, per ognuno di noi, si è svolta molto di più sul web nei quasi due anni di pandemia che ci portiamo dietro -, in rete sono presenti molti più dati personali dei cittadini e i rischio che vengano trafugati è aumentato.

Si registra quindi l’impennata del numero di dati dei cittadini italiani rubati nel 2021 rispetto al 2020 (+56,3%) con oltre un milione di italiani che hanno segnalato di essere stati vittima di attacchi hacker con conseguente furto dei propri dati personali. In aumento anche i dati che vengono ritrovati sul dark web: rispetto al secondo semestre del 202o il primo semestre del 2021 ha fatto registrare il 18% in più di dati rubato per essere rivenduti a – con fini illegali – nell’Internet sommerso.

Un problema che diventa più rilevante ogni giorno che passa e rispetto al quale le istituzioni e gli Stati devono farsi carico trovando soluzioni efficaci e investendo nella cyber security come azione di prevenzione.