Il green pass sulla schermata di blocco presto sugli iPhone statunitensi

Ammettetelo: in questi giorni più di qualcuno ha tardato l’ingresso a un evento – sia esso una partita di calcio, uno spettacolo o anche una cena all’interno di un ristorante – perché, all’ultimo, si è reso conto di dover rifare dall’inizio la procedura d’accesso all’app IO, che richiedeva la verifica e il cambio della password. Il tutto semplicemente per mostrare il Green Pass. Problemi come questo, evidentemente, sono all’ordine del giorno anche in altre realtà, tant’è che Apple ha studiato un modo che permetterà di inserire il proprio certificato vaccinale nel Wallet e, entro la fine del 2021, sarà possibile mostrarlo anche prima dell’accesso ai servizi dello smartphone, a partire già dalla schermata di blocco, grazie a un aggiornamento del nuovo sistema operativo iOS 15.

Green Pass con iOS 15, disponibile anche nella schermata di blocco

Il framework SMART Health Cards sarà la chiave di volta necessaria per completare questa operazione. Si tratta di un sistema che si collega con qualsiasi istituzione abbia delle informazioni cliniche, come una farmacia, uno studio medico o un registro statale delle vaccinazioni. Ovviamente, al momento, ci sono soltanto alcuni luoghi negli Stati Uniti che sono compatibili con questo sistema (nella fattispecie, gli stati della California, Louisiana, New York, Virginia e Hawaii). Questi operatori generano un QR Code che può essere scansionato e associato all’app Salute dell’iPhone: da qui sarà possibile generare una card vaccinale che potrà essere esibita – entro la fine dell’anno – anche dalla schermata di blocco del telefono.

Ovviamente, il processo di verifica di validità di questa operazione è sempre demandato a chi ha la responsabilità relativa all’accesso di eventi, teatri, ristoranti (il metodo è lo stesso che sta alla base dell’app Verifica C-19 o alla piattaforma di verifica del Green Pass per i docenti all’interno delle scuole italiane). In questo modo sarà impossibile per l’utente aggirare il controllo: insomma, non basterà un programma di editing fotografico per riprodurre il QR Code della certificazione vaccinale.

Questo sistema, al momento, potrà approdare soltanto negli Stati Uniti, dove le normative sulla privacy sono molto diverse rispetto a quelle europee. Per quanto riguarda l’Italia, l’opzione più semplice per mostrare il Green Pass senza doverlo recuperare volta per volta nelle varie app (da IO a Immuni) resta quello di scaricare un file nella memoria del telefono che possa contenere tutti i dati completi necessari al controllo.