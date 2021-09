La piattaforma dei presidi ha controllato 900mila Green Pass in un’ora

La considerazione va fatta non su tutta la popolazione di docenti e personale scolastico (oggi, le regioni che hanno dato il semaforo verde al rientro in classe erano nove, le altre lo hanno fatto in minima parte o lo faranno nei prossimi giorni), per questo il dato ha lasciato soddisfatto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. Quest’ultimo ha potuto appurare che ben 900mila green pass di docenti e personale scolastico sono stati controllati in circa un’ora questa mattina, alla ripresa delle attività. La piattaforma messa a punto nei giorni scorsi – che ha ottenuto il via libera da parte del Garante della Privacy – ha funzionato correttamente e senza intoppi.

Piattaforma green pass per docenti e personale: tutto ok nella giornata di oggi

All’indirizzo sidi.pubblica.istruzione.it è stato possibile, per i presidi, accedere alla piattaforma Verifica Green Pass – realizzata da Sogei – che ha mantenuto le sue promesse di essere facile da usare, veloce e soprattutto sicura, con i dati che possono essere soltanto visualizzati ma non conservati in alcun modo.

Al via Verifica #GreenPass, la nuova piattaforma del Ministero che consentirà ai dirigenti scolastici, o a un loro delegato, di verificare quotidianamente la validità del certificato verde del personale. Disponibile da lunedì #13settembre. La guida ▶️ https://t.co/H8DIv2Cati pic.twitter.com/SZV0rdL7S2 — Ministero dell’Istruzione (@MIsocialTW) September 9, 2021

«Se considerate che non tutto il paese è partito, ma 4.500 scuole su 8.000, pensate che risultato straordinario che è. Tutto ieri – ha detto il ministro Bianchi – l’abbiamo provata l’ultima volta. Funziona. Me la stanno domandando in giro per l’Europa». I presidi e le varie associazioni hanno confermato le indicazioni positive che sono arrivate da viale Trastevere (anche se il ministro, questa mattina, si trovava a Bologna). Attilio Fratta, presidente di DirigentiScuola, si è detto soddisfatto e ha anche evidenziato quanto fossero inutili e strumentali le polemiche dei giorni scorsi intorno a questo strumento digitale di controllo: «Chi ha alzato polveroni e polemiche inutili – ha affermato – adesso dovrebbe chiedere scusa alle famiglie italiane per il ‘terrorismo’ mediatico creato in maniera del tutto ingiustificata. Allarmare come è stato fatto è stato un gesto del tutto irresponsabile. Tutti i titoli recitavano ‘presidi contro’. Non è vero. DirigentiScuola, che è l’unico sindacato di categoria, ha firmato il protocollo della sicurezza e già a luglio era favorevole a vaccinazioni e green pass: l’unico problema sollevato è stato il controllo, ovviato con la piattaforma. Ci siamo assunti una grossa responsabilità, ma lo dovevamo fare perché siamo uomini e donne di Stato».