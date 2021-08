L’home page di Google oggi si autodichiara pro-vax

Lo segnala il Fatto Quotidiano: oggi la home page di Google riporta un chiaro ed inequivocabile messaggio pro-vax.

Il doodle di Google pro-vax

Oggi il messaggio della home page di Google recita così: «Vaccinati. Usa la mascherina. Salva le vite» e – se cliccato – rimanda ad una pagina con i risultati del motore di ricerca alla dicitura «Prenota il vaccino anti-Covid». Della serie: se non digiti tu queste parole, ti ci rimando io.

Senza dubbio, la scelta di Google è espressamente pro-vax, ma d’altronde non ci saremmo potuti aspettare diversamente dal colosso statunitense. L’animazione del giorno mostra le sei lettere che compagno la parola G-O-O-G-L-E mentre indossano la mascherina e, successivamente, mentre tirano su il braccio nel quale hanno ricevuto il vaccino. Fatta eccezione, però, per la penultima lettera, la «L», che non ancora vaccinata riceve un sollecito – e poi il vaccino – da parte della «E», travestita da medico. Poi, tutte le lettere insieme, tirano su le braccia in concomitanza con l’apparizione di un cuoricino in alto a destra.

«Mentre il Covid-19 continua a colpire le comunità in tutto il mondo, aiuta a fermare la diffusione del virus trovando un hub vaccinale locale. Segui questi passaggi per la prevenzione». È questo il messaggio che spiega il doodle del giorno, che si colloca l’ultimo in ordine di arrivo in una lista di oltre 5mila doodle creati dal 1998 ad oggi.

Se di solito però tali animazioni segnalano anniversari della nascita o della morte di personaggi illustri, commemorazioni speciali o segnalazioni di eventi festivi, oggi Google si schiera dalla parte dei pro-vax e si unisce al coro di chi ritiene importante l’immunizzazione contro il Covid-19.

E in un mondo in cui ancora in tanti mostrano segni di titubanza, come la lettera «L» nell’animazione, Google si fa «E» e sollecita chi ancora non si è vaccinato.