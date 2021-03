Le chiamate con Google Meet rimarranno gratuite (e illimitate) fino a giugno

Fino al mese di giugno basterà avere un account Gmail per poter usufruire delle chiamate illimitate (e gratuite) attraverso Google Meet. I vertici dell’azienda di Mountain View, per la seconda volta nel corso dell’ultimo anno, hanno deciso di prolungare la funzione illimitata (senza alcun costo) della loro piattaforma che in questo lunghi mesi di pandemia ha consentito a molte aziende (ma anche a privati cittadini) di rimanere in contatto nonostante le restrizioni, il distanziamento sociale e lo smartworking.

Fino al mese di giugno, dunque, tutti potranno continuare a utilizzare gratuitamente i servizi offerti da Google Meet. Proprio nella giornata di ieri – martedì 30 marzo – doveva scattare il blocco con una limitazione a un massimo di 60 minuti per tutti gli utenti che non avevano acquistato il pacchetto. Le evidenti difficoltà provocate dalla situazione sanitaria in tutto il mondo, però, hanno convinto i vertici del gigante del Web a procrastinare le limitazioni per tutti quegli utenti che – effettivamente – non sono clienti di Google.

Google Meet sarà gratuito fino al mese di giugno

Come spiega il portale The Verge, l’azienda non ha comunicato le ragioni che hanno spinto in questa direzione, limitandosi a un tweet di annuncio pubblicato nella serata di ieri.

We’re continuing unlimited #GoogleMeet calls (up to 24 hours) in the free version through June 2021 for Gmail accounts → https://t.co/fqBTmoNPBW pic.twitter.com/Ax0fmbRvqr — Google Workspace (@GoogleWorkspace) March 30, 2021

Visti i precedenti, appare evidente come questa scelta sia in linea con l’emergenza sanitaria e le limitazioni alla socialità (e al lavoro in presenza) in tutto il mondo.

Il secondo rinvio a causa della pandemia

Basterà, dunque, avere solamente un account Gmail per poter proseguire nell’utilizzo gratuito (e illimitato) delle chiamate con Google Meet. Come accade dal mese di aprile delle scorso anno, con l’iniziativa già rinnovata all’inizio di settembre 2020 quando la situazione pandemica a livello globale è tornata a essere molto pressante sulla vita di tutti. Come lo è anche ora. Nella speranza di poter tornare a pagare per utilizzare il servizio offerto da Google nel mese di giugno: questo, infatti, indicherebbe un ritorno a una parvenza di normalità, anche grazie alla campagna vaccinale.

