L'iniziativa per aumentare la connettività a Singapore e in Indonesia

I cavi sottomarini di Facebook e Google per far connettere il Sud-Est asiatico

In attesa di arrivare a una tecnologia meno invasiva, Facebook e Google si sono adoperare per ampliare la portata della connettività in alcune aree del Sud-Est asiatico. Proprio oggi il gigante del web di Menlo Park ha annunciato l’installazione di due cavi (denominati Echo e Bifrost) lungo il Mar di Giava per permettere una maggiore capacità di connessione in alcune Regioni molto popolose, come l’Indonesia e Singapore. Il progetto unirà – anche fisicamente – i due Paesi al Nord America.

LEGGI ANCHE > L’internet delle cose sottomarine: la tecnologia (tutta italiana) per il Wi-Fi nel mare

Ad annunciare l’installazione di questi due cavi sottomarini è stato Kevin Salvadori, direttore del network di investimenti di Facebook all’agenzia britannica Reuters: «Si chiamano Echo e Bifrost. Si tratta dei primi due cavi ad attraversare un nuovo percorso, diverso rispetto ai precedenti, che attraversa il Mar di Giava. Con questo rimedio, aumenteremo la capacità sottomarina complessiva nel transpacifico di circa il 70%». Si fa riferimento, ovviamente, alla portata delle connettività. Nonostante l’alto numero di cittadini, infatti, Singapore e Indonesia hanno ancora un digital divide molto elevato rispetto al resto del mondo e buona parte della popolazione non ha la possibilità (anche a causa di infrastrutture carenti o inesistenti in alcune zone) di avere una connessione a internet.

Echo e Bifrost, i cavi sottomarini di Facebook e Google per collegare l’Indonesia al Nord America

Un progetto che prende il via in questi giorni e che arriverà alla sua conclusione non prima del 2023. Non si conosce la portata dell’investimento, ma si sa che per realizzare Echo – uno dei due cavi sottomarini che attraverseranno il Mar di Giava – c’è stata una collaborazione tra Facebook e Google, con il supporto della società di telecomunicazioni indonesiana XL Axiata. L’altro cavo, Bifrost, dovrebbe entrare in funzione nel 2024, con il progetto realizzato insieme a Telin, azienda costola di Telkom Indonesia.

(foto di copertina: da Canva)