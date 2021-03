Fake news sui rimedi anti-Coronavirus: Facebook sospende la pagina ufficiale di Maduro

In Italia non era successo per l’idrossiclorochina, probabilmente perché quei politici che la pubblicizzavano – senza seguire le linee guida dell’OMS sulla sua reale efficacia – non ricoprivano alcun ruolo istituzionale. Ma se a sbagliare, ripetutamente, è un presidente di uno Stato, allora la situazione cambia. E non di poco. Per questo motivo, almeno per un mese, Facebook sospende Maduro dal social network. Il motivo è la condivisione di un video in cui si parla di una miracoloso rimedio anti-Covid di cui, per il momento, non vi sono studi medico-scientifici sulla sua reale efficacia contro il Sars-CoV-2 e la polmonite bilaterale da Covid-19.

A riportare la notizia della decisione presa dai vertici di Menlo Park è stata l’agenzia di stampa Reuters. Il Presidente del Venezuela, nei giorni e nelle settimane precedenti, aveva utilizzato il social network per parlare del Carvativir: si tratta di un farmaco in gocce a base di timo che, secondo Maduro, neutralizzerebbe il Coronavirus senza immediatamente e senza effetti collaterali. Peccato che non ci sia alcun approccio scientifico a corroborare questa convinzione. Per questo motivo, come spiega un portavoce di Facebook ad AFP, «Abbiamo rimosso un video pubblicato sulla pagina del presidente Nicolás Maduro per aver violato le nostre politiche sulla disinformazione relativa al covid-19 che poteva mettere a rischio le persone».

Facebook sospende Maduro per disinformazione sul Coronavirus

Il video è stato prima segnalato e poi rimosso. Ma non era la prima occasione in cui il leader venezuelano si prodigava in commenti, privi di riscontri scientifici, su metodi miracolosi contro il virus. Già nel mese di febbraio, infatti, lo stesso Maduro si era lamentato perché Facebook aveva rimosso altri suoi filmati in cui parlava di cose simili. L’ultimo, però, ha rappresentato la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Le gocce miracolose, secondo il presidente del Venezuela

«Seguiamo le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo cui al momento non esiste alcun farmaco che prevenga o curi il virus – ha sottolineato il portavoce di Menlo Park ad Afp -. A causa di ripetute violazioni delle nostre regole, blocchiamo la pagina per 30 giorni durante i quali sarà solo in modalità lettura».Per un mese, a partire da sabato 27 marzo, Facebook sospende Maduro: la pagina risulta ancora raggiungibile, ma il Presidente Venezuelano (e il suo staff) non potrà postare i contenuti fino al termine del periodo di blocco.

