Google cambia la modalità di «Ricerca» dei prodotti affinché gli utenti vedano recensioni di qualità

Google cambia «Ricerca»: la piattaforma ha da poco annunciato la sua decisione di introdurre alcuni miglioramenti al sistema di ricerca degli utenti. Per aiutare questi ultimi, infatti, Google mostrerà prevalentemente recensioni di buoni prodotti nei risultati della barra di ricerca. La piattaforma intende garantire ai suoi utenti la visualizzazione delle migliori recensioni, le quali, soprattutto, dovrebbero includere dati ed informazioni utili sul prodotto o servizio offerto.

Google cambia «Ricerca»: la piattaforma introduce un aggiornamento per far trovare agli utenti le recensioni dei prodotti migliori Secondo Perry Liu di Google, le modifiche prospettate si basano su aggiornamenti passati «per assicurarsi che le recensioni dei prodotti nella Ricerca soddisfino determinati criteri». Secondo lo stesso Liu, Google starebbe selezionando le recensioni dei prodotti di maggiore qualità, da mostrare in base a questi criteri: se il prodotto include dettagli utili e approfonditi, come i suoi vantaggi o i punti critici e come si differenzia dalle versioni precedenti; se la recensione proviene da consumatori, cioè da persone che effettivamente hanno utilizzato il prodotto di cui scrivono e se la stessa mostra com’è fatto il prodotto o come bisogna utilizzarlo. La piattaforma valuterebbe anche se la recensione contiene informazioni uniche oltre a quelle che provengono dal produttore, come immagini, audio o collegamenti ad altri contenuti che più nello specifico raccontano il prodotto. Google preferirà le recensioni contenenti anche un confronto tra prodotti comparabili con conseguente spiegazione circa la differenza del prodotto da quello dei concorrenti. Cosa si prevede con l’introduzione delle novità Nella pagina di Google, «Google Search Central Blog», la piattaforma mette a disposizione l’idea di questo nuovo progetto, dichiarando che: «ad aprile 2021, abbiamo condiviso un aggiornamento sulle recensioni prodotto pensato per promuovere le recensioni di alta qualità. Ora stiamo implementando un nuovo aggiornamento, il primo significativo da aprile, che potrebbe modificare le modalità di ranking delle recensioni prodotto nei risultati di ricerca. In particolare, se avete apportato modifiche positive ai vostri contenuti, in questa ultima versione potreste notare un miglioramento nel loro ranking. Tuttavia, tenete presente che la nostra valutazione automatica dei contenuti delle recensioni prodotto è solo uno dei numerosi fattori presi in considerazione per il ranking dei contenuti, quindi le modifiche possono essere apportate in qualsiasi momento per vari motivi». Google continua dichiarando che, nel tempo, ha ricevuto «ulteriori feedback» in merito ai contenuti – di recensioni – che gli utenti considerano importanti ed attendibili, e sarebbero stati proprio questi feedback a spingere la piattaforma a fornire indicazioni ulteriori sulle recensioni prodotto: «gli utenti ci hanno detto di considerare attendibili le recensioni con una prova che il prodotto in questione sia stato effettivamente testato e preferiscono avere a disposizione più opzioni per acquistarlo».

Google, poi, introduce le due nuove «best practices» per le recensioni prodotto che arriveranno con un aggiornamento futuro: «fornite prove come immagini, audio o altri link che rimandino alla vostra esperienza con il prodotto, per dimostrare le vostre competenze e sottolineare l’autenticità della recensione» e «includete link a più venditori per offrire al lettore la possibilità di effettuare acquisti presso il commerciante di sua scelta». Gli aggiornamenti, allora, annunciati due giorni fa, verranno lanciati «nelle prossime settimane» e secondo Google potrebbero cambiare molte classifiche di recensioni di prodotti su svariati siti in lingua inglese. L’azienda società ha dichiarato, poi, che in futuro introdurrà anche un sistema di «supporto per le recensioni dei prodotti in più lingue».

Come per ogni cosa, però, ci sono pareri discordanti. E infatti anche per Google è arrivato il momento delle critiche: c’è chi sostiene che gli aggiornamenti arrivano in un momento in cui pare che i risultati di ricerca di Google non siano più così utili come in passato. Per capire se l’aggiornamento della Ricerca aiuterà realmente gli utenti a selezionare i prodotti con recensioni migliori, non ci resta che aspettare, per vedere se le modifiche introdotte renderanno davvero più semplice trovare recensioni di qualità. Per il momento possiamo dire che, idealmente, l’aggiornamento potrebbe essere un buon passo nella giusta direzione.