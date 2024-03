Chi vive in Italia non potrà partecipare al Google AI Hackathon

Per Google, l’Italia è come la Russia, l’Iran e la Corea del Nord. Tutti gli sviluppatori residenti nel nostro Paese, infatti, non potranno partecipare al Google AI Hackathon, una manifestazione (con in palio un montepremi totale da 10mila dollari) che – a mo’ di concorso – premierà coloro i quali riusciranno a creare le migliori app utilizzando gli strumenti di intelligenza artificiale sviluppato dal colosso tech di Mountain View. Una decisione che lascia sorpresi, soprattutto per il fatto che il Belpaese sia stato inserito in una lista degli esclusi che comprende Nazioni che – dal punto di vista geopolitico – possono essere definite “complicate”.

Google AI Hackathon, l’Italia esclusa come Russia e Iran

I motivi di questa decisione da parte di Google non sono ancora noti, ma nel lontano 2007 accadde un qualcosa di analogo. All’epoca, l’azienda di Mountain View escluse l’Italia dal concorso a premi “Android Developer Challenge”. Ci fu persino un’interrogazione parlamentare, ma nulla cambiò. Probabilmente, ma resta solamente un’ipotesi, la decisione di Google fu figlia di problemi a livello burocratico e di complicazioni dovute ad alcune leggi sui “concorsi a premio” ancora oggi vigenti nel nostro Paese. Questo paradosso, dunque, potrebbe aver portato a ripetere l’analoga scelta anche oggi.

Abbiamo provato a contattare Google per chiedere una posizione e una dichiarazione ufficiale, ma – a oggi – ancora non abbiamo ricevuto una risposta. Dunque, abbiamo provato a chiedere una versione dei fatti a Gemini (il chatbot AI sviluppato dal colosso di Mountain View): anche in questo caso, però, non c’è un’indicazione concreta. Anzi, la stessa intelligenza artificiale conversazionale ha sottolineato a più riprese l’assenza di una comunicazione ufficiale da parte di Google.