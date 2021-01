Il primo post Facebook di Conte dopo le dimissioni

Un’immagine in primo piano, indossando una mascherina, con alle spalle un grande tricolore. Poi un lungo messaggio che spiega ai cittadini cosa accadrà dopo le dimissioni consegnate questa mattina nelle mani del Presidente della Repubblica. Così Giuseppe Conte, poco prima delle 20.30, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook il suo primo messaggio dopo quanto accaduto nelle ultime ore tra Palazzo Chigi e il Quirinale. Un addio? Come anticipato da molte testate, si tratta di un ‘non escludo il ritorno’. Tutto dipenderà dall’esito delle Consultazioni e dalla ricerca di quei ‘responsabili’ a Palazzo Madam.

LEGGI ANCHE > Renzi sparisce dai social, ma nella sua Enews dice che «non è Italia Viva ad aver aperto una crisi»

«Il Paese, tuttavia, sta attraversando un momento davvero molto difficile. Da ormai un anno stiamo attraversando una fase di vera e propria emergenza. Le diffuse sofferenze dei cittadini, il profondo disagio sociale e le difficoltà economiche richiedono una prospettiva chiara e un governo che abbia una maggioranza più ampia e sicura – si legge sul profilo Facebook di Giuseppe Conte -. È il momento, dunque, che emergano in Parlamento le voci che hanno a cuore le sorti della Repubblica».

Giuseppe Conte, il primo post Facebook dopo le dimissioni

«Le mie dimissioni sono al servizio di questa possibilità: la formazione di un nuovo governo che offra una prospettiva di salvezza nazionale. Serve un’alleanza, nelle forme in cui si potrà diversamente realizzare, di chiara lealtà europeista, in grado di attuare le decisioni che premono, per approvare una riforma elettorale di stampo proporzionale e le riforme istituzionali e costituzionali, come la sfiducia costruttiva, che garantiscano il pluralismo della rappresentanza unitamente a una maggiore stabilità del sistema politico».

Il futuro e le Consultazioni

Tutto passerà per il Quirinale. Giuseppe Conte, dopo aver rassegnato le dimissioni, dovrà cercare di creare una maggioranza parlamentare solida. Compito arduo che dipenderà, per lo più, dalle strategie che si vorranno attuare. I cosiddetti ‘responsabili’ in Senato potrebbero non bastare. E lo spauracchio Italia Viva potrebbe tornare.

(foto di copertina: da pagina Facebook di Giuseppe Conte)