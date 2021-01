Cosa significa che le consultazioni di Mattarella saranno in streaming

Le consultazioni in streaming sono l’ultimo tabù che abbiamo sfatato a causa dell’onda lunga del coronavrius che, ormai, sembra aver caratterizzato le nostre esistenze. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, attraverso gli uffici del Quirinale, ha fatto sapere che il rituale delle consultazioni avverrà in diretta streaming.

Consultazioni in streaming, la comunicazione del Quirinale

L’ufficio stampa della presidenza della Repubblica ha dichiarato quanto segue:

«Le consultazioni si seguiranno in diretta streaming sul canale Youtube della Presidenza della Repubblica e sul sito www.quirinale.it».

Nonostante la formulazione un po’ ambigua, sembra difficile che possano essere trasmesse in streaming le riunioni delle delegazioni con il presidente della Repubblica Mattarella (un qualcosa che ricorda da molto vicino le passate rivendicazioni del Movimento 5 Stelle sulla trasparenza delle istituzioni e che fa venire in mente il confronto tra Vito Crimi, Roberta Lombardi e Pier Luigi Bersani – anche se quello di domani sarà un contesto diverso, perché il principale interlocutore sarà il Presidente della Repubblica e non il presidente pre-incaricato come nel caso dell’ex segretario del PD).

Piuttosto, a essere trasmesso in streaming sarà il momento successivo alle consultazioni, l’uscita delle singole delegazioni (a proposito, il centrodestra di Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e gli altri partiti minori ha chiesto di essere ricevuto in un incontro solo) e le domande che verranno loro poste dai pochi giornalisti che parteciperanno al rituale delle consultazioni: l’ufficio stampa della presidenza della Repubblica, infatti, estrarrà a sorte i pochi colleghi che potranno entrare – senza telecamere – all’interno del Quirinale e che avranno la possibilità di rivolgere delle domande alle singole delegazioni.