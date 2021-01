L’ipotesi della Sardoni: «Conte al Colle alle 12, prima registra il videomessaggio d’addio per i social»

Nonostante il consiglio dei ministri con cui Giuseppe Conte ha annunciato le sue dimissioni e ha ringraziato tutti i ministri sia terminato da più di qualche minuto, l’automobile del premier non è ancora partita da Palazzo Chigi in direzione Quirinale. Una scelta decisamente irrituale. Secondo Alessandra Sardoni, inviata per il TG La7, la risposta starebbe in una strategia di comunicazione del presidente del Consiglio. Prima di salire al Quirinale, infatti, Giuseppe Conte starebbe preparando un videomessaggio di saluto per i propri followers e per il proprio (potenziale) elettorato da diffondere sui suoi canali social.

Videomessaggio Conte, l’ipotesi della Sardoni

Si tratta – è bene ribadirlo – di una semplice indiscrezione, anche se Alessandra Sardoni solitamente è molto informata su quello che accade all’interno dei palazzi delle istituzioni. Del resto, nel cronoprogramma della crisi di governo, è stato confermato che il presidente del Consiglio salirà al Quirinale soltanto a mezzogiorno, a oltre un’ora e mezza dalla chiusura del consiglio dei ministri all’interno del quale ha annunciato le proprie dimissioni e al termine del quale c’è stato un momento molto affettuoso tra il presidente del Consiglio e i titolari dei vari dicasteri.

Possibile, dunque, che lo scenario che si stia tratteggiando in questo momento sia quello dell’impossibilità per l’attuale presidente del Consiglio di ottenere un terzo incarico consecutivo. I toni, i rituali, le preparazioni sembrano davvero quelle di un addio definitivo. Un addio che fa prevalere le ragioni della comunicazione online, dei social network e del consenso che spesso è stato rimproverato al presidente del Consiglio persino su un dogma della democrazia parlamentare: il presidente della Repubblica non si fa mai aspettare.

Sarebbe, inoltre, una seconda dilazione nel tempo: già nella serata di ieri Conte era atteso al Colle e qualcuno ha riportato una sorta di indignazione da parte di Sergio Mattarella per la scelta di rimandare le dimissioni alla giornata di oggi.

Come si sta evolvendo la giornata di Giuseppe Conte

Se nelle prime ore di questa mattina era stata paventata l’ipotesi di una possibile conferenza stampa del presidente del Consiglio dimissionario, dopo la sua visita al Colle dal presidente della Repubblica, in questi minuti da Palazzo Chigi fanno sapere che un punto stampa con domande dei giornalisti è al momento escluso. Non è invece da scartare – rivelano le stesse fonti – la pubblicazione di una dichiarazione o di un video-messaggio. Proprio quello, insomma, che in questi minuti si starebbe girando all’interno delle stanze di Palazzo Chigi.

