Il terribile meme della Lega su Toninelli (e questi sono gli statisti che vorrebbero andare al governo?)

Se questo è un meme. La Lega – ovvero il partito che, secondo i sondaggi, avrebbe la maggioranza relativa in questo momento e che ambisce a guidare la coalizione di centrodestra per un possibile esecutivo – ha realizzato questo meme su Toninelli che fa davvero rabbrividire. Uno perché non fa affatto ridere. Due perché investe dei temi molto delicati e trattarli con questa superficialità è persino offensivo.

LEGGI ANCHE > Hey Salvini, cosa ne pensi del post della Lega di San Nicolò?

Meme su Toninelli, cosa ha fatto la Lega

«A Toninelli va spiegato bene perché ha qualche difficoltà in più, si sa» – si legge nel tweet della Lega, che mostra Giuseppe Conte che accarezza l’ex ministro delle Infrastrutture. La vignetta gli fa dire: «Hai capito che mi sono dimesso?», mentre Toninelli risponde: «Uh uh».

A TONINELLI VA SPIEGATO BENE PERCHÉ HA QUALCHE DIFFICOLTÀ IN PIÙ, SI SA. pic.twitter.com/WdyZayogxX — Lega – Salvini Premier (@LegaSalvini) January 26, 2021

Insomma, fare peggio di questo meme era francamente difficile. La Lega, infatti, sta insistendo con una propaganda molto dura, in queste ultime ore, in seguito alle dimissioni di Giuseppe Conte e al tentativo di trovare una maggioranza alternativa in parlamento. Tuttavia, il partito che si propone come alternativa a questo esecutivo dimostra di non essere maturo, almeno per quanto riguarda la propaganda sui social network. Qui sembra accusare il pentastellato di avere problemi di comprensione e lo si mostra come una persona incapace di esprimere un pensiero, una frase di senso compiuto. Decisamente oltre il diritto di critica. Ma anche rispetto al diritto di satira.