Giuseppe Conte anticipa alla BBC: “Alcune riaperture entro fine aprile”

Come ogni scadenza di DPCM da un mese a questa parte sono partite diverse indiscrezioni nelle ultime ore, ma adesso è lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ad anticipare che le prime riaperture di alcune attività produttive potrebbero arrivare entro la fine del mese di aprile. Il premier ha rilasciato un’intervista alla BBC, dove ha parlato della situazione di lockdown che stiamo portando avanti nel nostro paese

“Dobbiamo scegliere i settori che possono ripartire con l’attività. Se gli scienziati lo confermeranno, potremmo iniziare a rilassare alcune misure già entro la fine di questo mese“.

Una riapertura dunque che non potrà essere subito totale, ma parziale e graduale sempre ascoltando il comitato tecnico scientifico che da fine febbraio è operativo per gestire l’emergenza della pandemia da coronavirus. La situazione in Italia è in netto miglioramento, con record di guariti e contagi al minimo rispetto ai primi di marzo ma non potremo abbassare la guardia.

Giuseppe Conte spiega: “Perfezione non esiste, se chiudevo tutto prima mi prendevano per pazzo”

Giuseppe Conte rivendica poi con forza le misure adottate, a differenza magari di quanto fatto proprio in Inghilterra da Boris Johnson, ma che non si poteva chiudere tutto immediatamente:

“La perfezione non è di questo mondo e non sono così arrogante da pensare che il governo italiano sia stato perfetto. Non potevamo adottare misure come quelle cinesi sin dal primo focolaio con una chiusura dell’intero paese, la reazione dei cittadini non sarebbe stata quella che hanno avuto con un grande rispetto delle norme per il contenimento del contagio. Mi avrebbero probabilmente preso per pazzo”.