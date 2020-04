Registri elettronici delle scuole sotto attacco, Axios: «I dati sono al sicuro»

Un attacco hacker che va avanti dalla serata di ieri, ma che in questo momento non ha causato alcuna fuoriuscita di dati sensibili. Dalle 21 di ieri sera circa, infatti, i registri elettronici della piattaforma Axios sono finiti nel mirino di un attacco informatico. Un problema non di poco conto se si considera che, in questo momento, i registri elettronici – visto il regime di didattica a distanza in cui stanno operando le scuole italiane – sono uno strumento fondamentale per portare avanti le attività e per mettere in contatto docenti e alunni di ogni ordine e grado.

L’attacco hacker ad Axios, le parole di Stefano Rocchi

«Si è trattato di un attacco DDOS – ci ha spiegato Stefano Rocchi, amministratore unico di Axios Italia – per il quale sono state già prese delle contromisure da parte di Aruba, che sta provando a mitigare gli accessi». I tentativi di ingresso all’interno della piattaforma sono stati 9 milioni al secondo. Una portata notevole, che tuttavia non ha causato alcuna fuga di dati.

«Le informazioni che conserviamo all’interno della piattaforma – ha spiegato Rocchi – sono criptate e non raggiungibili. L’attacco, nel pomeriggio del 9 aprile, è ancora in corso, con tentativi continui di apertura e chiusura. Al momento il problema è in fase di risoluzione e contiamo di raggiungere una piena operatività del servizio entro la serata, anche perché solitamente attacchi come questo, visti i loro costi elevati, si esauriscono nel giro di 16-18 ore».

In ogni caso, Axios Italia potrà contare anche sul supporto della Polizia Postale. La piattaforma su cui si appoggiano i registri scolastici di 3mila istituti italiani, infatti, è definita infrastruttura critica per il nostro Paese. Dunque, anche la Polizia Postale sta fornendo un supporto per cercare di risolvere il problema. «In ogni caso, insieme ad Aruba – conclude Stefano Rocchi – presenteremo una dettagliata denuncia su quanto accaduto. L’importante ora è rassicurare le scuole sulla sicurezza dei dati che sono assolutamente protetti».