Coldiretti denuncia: in aumento i furti di galline e agnelli nelle campagne

«Dagli agnelli alle galline fino alle mozzarelle si moltiplicano i furti nelle campagne deserte per le limitazioni agli spostamenti della popolazione con l’emergenza coronavirus – si legge nel comunicato -. È quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti in riferimento all’operazione che a Foggia ha portato a pochi giorni dalla Pasqua all’arresto di cittadini senza fissa dimora per il furto di una pecora e di materiale agricolo».

Agnelli rubati, galline portate via: aumentano i furti in campagna

Ma non si parla di un singolo episodio. Coldiretti denuncia una serie di episodi: dagli agnelli rubati in Campania (insieme a una buona quantità di mozzarelle), fino alle galline portate via da un recinto in Lombardia, a Mandello del Lario (Lecco). Tutti episodi che sembrano essere fini a se stessi, ma che sono il simbolo di una tendenza in aumento dovuta anche alla situazione attuale nel nostro Paese.

I reali effetti, al di là del furto