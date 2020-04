Il premier britannico Boris Johnson è in terapia intensiva da questo pomeriggio. È stato questo l’annuncio di Downing Street con cui sono state annunciate al popolo britannico le condizioni di salute in netto peggioramento del primo ministro inglese. Boris Johnson è stato ricoverato al St. Thomas Hospital a partire dalla serata di domenica, mentre il trasferimento nel reparto ICU risale appunto a questo pomeriggio, nonostante il messaggio che Johnson aveva dato ai suoi followers su Twitter annunciando un miglioramento delle sue condizioni di salute.

Boris Johnson in terapia intensiva da questo pomeriggio

Tuttavia, secondo la dichiarazione del portavoce di Downing Street, il permier britannico ha subito un peggioramento delle condizioni di salute e i medici dello staff hanno deciso di trasferirlo in terapia intensiva. «Il primo ministro – si legge nella nota – ha chiesto al ministro degli Affari Esteri Dominic Raab, che svolge la funzione di segretario di Stato, di sostituirlo momentaneamente nell’esercizio delle sue funzioni».

Dominic Raab sostituisce Boris Johnson terapia intensiva

Dominic Raab, eletto membro del parlamento nel 2010, nel corso del governo di Boris Johnson ricopre anche la funzione di Segretario di Stato per gli affari Esteri e per il Commonwealth. Al momento riveste le funzioni di premier britannico, in assenza di Boris Johnson.

Alla fine del comunicato, si legge che il primo ministro è sottoposto a tutte le cure del caso – definite eccellenti – e che ringrazia tutto il personale ospedaliero del St. Thomas Hospital di Londra.