Giuseppe Conte ha accettato con riserva l’incarico da Sergio Mattarella di formare un nuovo governo. Già oggi il premier incaricato avvierà le consultazioni con i gruppi parlamentari, per creare un nuovo governo che non sia «contro» ma «all’insegna della novità» al fine di «modernizzare il Paese, per renderlo più competitivo, più giusto e solidale, inclusivo». La priorità è l’appuntamento con la legge di bilancio per costruire «un Paese con una giustizia più equa ed efficiente, dove le tasse le paghino tutti, ma proprio tutti, ma le paghino meno».

Giuseppe Conte pronto a creare un nuovo esecutivo: «Sarà un governo all’insegna della novità»

Non sarà un rimpasto, e nemmeno « un governo contro», quello che Giuseppe Conte è intenzionato a formare è un nuovo governo «per il bene dei cittadini, nel segno della novità», ha dichiarato lo stesso premier incaricato dopo aver parlato con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, spiegando di aver evocato «la formula di un nuovo umanesimo». «Non ho mai pensato che fosse lo slogan di un governo – ha aggiunto – ma l’orizzonte ideale per un paese». Il tempo è poco, ma l’intenzione di sfruttalo al massimo c’è: Conte ha infatti chiarito che «oggi stesso avvierò le consultazioni con tutti i gruppi parlamentari» in modo da poter dare al Paese che si trova in «una fase delicata» una risposta concreta per «uscire al più presto dall’incertezza politica». Soprattutto l’Italia e il suo nuovo governo deve prepararsi all’appuntamento economico incombente: «Ci separano poche settimane dall’inizio della sessione di bilancio» ha ricordato Giuseppe Conte, «dobbiamo metterci subito all’opera per definire una manovra economica che contrasti l’aumento dell’IVA, che tuteli i risparmiatori e che offra una solida prospettiva di crescita e sviluppo sociale». Ma non c’è solo il calendario economico, ma anche quello Europeo: «Siamo agli albori di una nuova legislatura europea e dobbiamo recuperare il tempo perduto – ha dichiarato al Quirinale – per consentire all’Italia di svolgere un ruolo da protagonista, il ruolo che merita».

«Ho avuto qualche dubbio»

Giuseppe Conte però non nega di aver avuto qualche dubbio a riprendere il ruolo che aveva lasciato solo la settimana scorsa. «La prospettiva di avviare una nuova esperienza di governo con una maggioranza diversa dalla precedente mi ha sollevato più di qualche dubbio, ma ho superato le perplessità» ha infatti dichiarato, aggiungendo che questo «è il momento del coraggio, è il momento della determinazione, è il momento di non farsi frenare».Conte ha quindi invocato «coerenza nella cultura delle regole, principi non negoziabili e scritti nella nostra Costituzione a partire dal primato della persona».

