«Gallera sostituito perché stanco», così Fontana consegna un nuovo meme ai social

Regola uno della comunicazione politica (di cui, però, ci siamo anche un po’ rotti): mai dire le cose come stanno. Dunque, bisogna sempre affilare le armi della diplomazia per mascherare la realtà e offrire ai giornali o – come in questo caso ai social network – una narrazione alternativa su cui concentrarsi. Il rimpasto in Lombardia, con una nuova giunta guidata sempre da Attilio Fontana, prevede che il ruolo di assessore al Welfare sia assunto da Letizia Moratti, l’ex sindaco di Milano che sostituirà ufficialmente Giulio Gallera. Per quest’ultimo non ci sarà alcuno spazio nella nuova giunta regionale della Lombardia.

Giulio Gallera stanco, la motivazione di Fontana sulla sostituzione

«Giulio Gallera – ha detto Fontana – ha svolto un lavoro molto pesante, era particolarmente stanco e quindi ha condiviso l’avvicendamento». Dunque, la causa di questa piccola rivoluzione nella giunta regionale del territorio più colpito in Italia dal coronavirus non sono stati gli episodi che hanno sempre caratterizzato la sovraesposizione mediatica dell’ex assessore al Welfare (vi ricordate la spiegazione dell’Rt?), non sono state nemmeno le recenti uscite sulla vaccinazione anti coronavirus (per le quali la Lombardia resta in forte affanno nella distribuzione su scala nazionale delle dosi Pfizer), ma la stanchezza di chi ha svolto un lavoro probante in questi ultimi mesi.

Così facendo, però, Fontana ha consegnato ai social network un vero e proprio meme. Senz’altro una delle più recenti polemiche su Gallera ha riguardato l’utilizzo di una app di geolocalizzazione mentre stava facendo esercizio fisico. Tuttavia, con le regole che hanno caratterizzato il mese di dicembre in Lombardia e le limitazioni agli spostamenti, non era consentito ai cittadini – per motivi diversi da quelli di necessità e urgenza – uscire dai confini del proprio comune di residenza. Mentre Gallera faceva jogging, invece, l’ex assessore si ritrovò nel territorio di un altro comune, Cernusco sul Naviglio. Qualcuno potrebbe dire, dunque, che Gallera era stanco perché aveva corso troppo. E non perché, invece, i vaccini in Lombardia hanno corso troppo poco.