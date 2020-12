Gallera, l’assessore ‘fuori dal Comune’ (in tutti i sensi)

Un assessore fuori dal Comune. In tutti i sensi. Giulio Gallera, con improvvida leggerezza, ha condiviso con i suoi followers Instagram la sua ultima attività sportiva: una corsa di 20 km in compagnia dei suoi amici. Il tutto partendo da Milano e arrivando a Cernusco sul Naviglio. Qual è il problema? Che il suo punto di arrivo sia fuori dal comune meneghino e che le regole sull’attività sportiva in zona arancione (quale è ancora la Lombardia) non permettono di varcare i confini per queste attività. Ma lui lo ha condiviso lo stesso sui social e Gallera viola zona arancione è servito.

LEGGI ANCHE > La circolare di Gallera che smentisce la protesta di Fontana

Tutto è iniziato domenica 6 dicembre. Giulio Gallera decide di condividere con i suoi followers la sua impresa sportiva: una corsa di 20 km partita da via Melchiorre Gioia (a Milano) con il traguardo a Cernusco sul Naviglio. Il tutto immortalato e postato sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulio Gallera (@giuliogallera)

Gallera viola zona arancione e lo posta sui social

E siamo certi di questi due punti: questo, per esempio, è il punto di partenza – via Melchiorre Gioia – visualizzabile anche su Google Maps. E anche il punto di arrivo, Cernusco sul Naviglio, è palese viste le immagini e il percorso che si intravede nella seconda foto con il tracciamento GPS del suo tracker di allenamento (ad esempio si vede Vimodrone, che è un Comune). Insomma, Gallera viola zona arancione è una cosa assodata.

Un assessore fuori dal Comune

Il problema è averlo anche condiviso, con nonchalanche, sui propri canali social. E la rete non lo ha perdonato sottolineando come un assessore, oltre a dover conoscere quali siano le leggi e le indicazioni, dovrebbe rispettarle. E, invece, lui ha optato per una corsa fuori dal Comune. Perché, in fondo, ha sempre dimostrato di essere un assessore fuori dal comune. Ma ora questa definizione l’ha presa troppo alla lettera.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Giulio Gallera)