La faccia di Salvini quando Bassetti gli dice che la mascherina è fondamentale | VIDEO

Una diretta Instagram tra il leader della Lega e il direttore delle Malattie Infettive del San Martino di Genova per parlare dell’emergenza Covid e per polemizzare – questo era l’intento del senatore – sui divieti durante le prossime feste natalizie. Una trovata che, però, si è trasformata in un’autorete perché Bassetti (pur non condividendo le limitazioni) ha sottolineato come ci sarà sicuramente una terza ondata tra gennaio e febbraio e che l’utilizzo della mascherina e il distanziamento sociale siano le uniche due pratiche possibili per tentare di tenere a freno la curva. E lo ha detto proprio a Matteo Salvini, la cui letteratura degli ultimi mesi è fatta di dichiarazioni (e azioni) del tutto avverse a queste due indicazioni.

Il confronto è andato in diretta sul canale Instagram del leader della Lega. Bassetti terza ondata: questo potrebbe essere il titolo. Perché anche l’infettivologo ligure è certo che tra gennaio e febbraio il numero dei contagi tornerà a crescere. Come riporta anche Bufale.net, il medico ha sottolineato alcuni aspetti fondamentali.

Bassetti terza ondata e ricorda a Salvini l’importanza di mascherine e distanziamento

«Bisogna stare attenti perché il rischio di una potenziale terza ondata da coronavirus è presente. Ovvero: è probabile che noi a gennaio/febbraio avremo sicuramente dei nuovi casi. Questo mi pare evidente e fa parte anche della convivenza. Quindi bisogna avere molta attenzione a evitare dei comportamenti rischiosi». Più che un rischio terza ondata, dunque, c’è una quasi certezza. Per questo occorre mantenere alta la barra dell’attenzione ed evitare di sottovalutare il problema diventato protagonisti di comportamenti che possano ledere se stessi e gli altri. Poi la chiusura sull’importanza della mascherina.

La mascherina è importante, anzi fondamentale

Perché i comportamenti rischiosi da evitare, citati da Bassetti, sono: «Gli assembramenti che abbiamo visto anche in questo fine settimana. E bisogna cercare di dire che la mascherina e il distanziamento sono molto importanti». E lo ha detto in diretta con il senatore che a Palazzo Madama disse: «La mascherina non ce l’ho e non la metto». E che per tutta l’estate è andato in giro a fare comizi con tanto di assembramenti, strette di mano, baci e selfie a distanza ravvicinata.

