Il paradosso di Giorgia Meloni sullo ‘sciacallaggio’

Ce la immaginiamo in una riunione con il suo social media manager: «Qual è il trending topic di oggi sui social?». «Il Natale per gli anziani e gli spostamenti nei comuni non consentiti». «Ok, ma piazzaci pure i migranti, perché tirano sempre». Ed è così nella dinamiche delle mele (o dei Meloni) e delle pere, la leader di Fratelli d’Italia compie l’immenso sforzo di unire i due temi per tenere vivo il proprio profilo Twitter. La stessa che solo due giorni fa aveva parlato di sciacallaggio da parte di Roberto Saviano. Insomma, lo sciacallaggio Meloni funziona sempre a targhe alterne.

«Genitori e figli che abitano in comuni a pochi km di distanza non potranno incontrarsi a Natale, mentre se sei clandestino potrai sbarcare tranquillamente arrivando da un altro continente. Ma davvero questo governo non capisce l’illogicità e i controsensi dei suoi provvedimenti?». Così Giorgia Meloni sulla propria pagina Twitter, con il tweet condiviso anche sul suo profilo Instagram.

Sciacallaggio Meloni, come al solito, a targhe alterne

Insomma, l’impresa è riuscita: riuscire a unire in un solo discorso due questioni che non hanno nulla a che vedere. L’obiettivo? Ovviamente criticare il governo (e ci sta, essendo da sempre all’opposizione da quanto ha fondato FdI) e creare la solita pantomima divisiva tirando in ballo i migranti. Ma ricordiamo che lei è quella Giorgia, donna, mamma e cristiana. Esattamente: Cristiana.

Ma non era Saviano lo sciacallo?

Il bello è che solo due giorni fa aveva pubblicato questo sui social, annunciando la querela nei confronti di Roberto Saviano.

Sono stufa di assistere a questo disgustoso sciacallaggio da parte di Saviano. Per voi è normale che a questo odiatore seriale sia consentito diffamare (senza contraddittorio) chi non è in studio?

Senza contraddittorio, dice. Lei, invece, ne ha sempre molto. Come quando va ospite di Nicola Porro e Mario Giordano dove la domanda più difficile a cui rispondere (prima del classico elenco della spesa di salviniana memoria) è: «Come sta?». Insomma, sciacallaggio Meloni a giorni alterni: lei può dire quel che vuole, gli altri no.

