Piccolini ma silenziosi

La parola “piccolino – piccolina” per il duo Genovese-Leali (nella foto coperto da un cappello color verde in stile albero di Natale vivente) era quasi un mantra che la coppia ripeteva di continuo. L’ultimo Natale hanno addirittura fatto le t-shirt con la scritta “piccolini”.

Genovese e i piccolini, così l’ex manager chiamava i suoi amici

Ricordiamo che al momento Genovese è in carcere per violenza sessuale con circostanze aggravanti, sequestro di persona, abuso di stupefacenti e inoltre «ha indotto una ragazza diciottenne a perdere i sensi, costringendola all’uso di stupefacenti». Mentre Leali, che non è al momento indagato, per lavoro (con visto regolare) si trova a Bali (che tipo di lavoro?).

In questi giorni insieme alla redazione di Giornalettismo abbiamo provato a incontrare, a far parlare più persone che hanno partecipato a festini e party, anzi “Animal party”, da Genovese. Ma ci siamo trovati contro un muro di «non so, non mi ricordo, ho paura, preferisco rimanere anonimo o anonima, preferisco non parlare conosco quei tipi». Possibile che nessuno abbia visto o saputo niente?

Sappiamo inoltre che la fidanzata di Genovese non rilascerà interviste, secondo consiglio dei suoi legali. In questa foto, come potete vedere, ci sono più persone che gravitavano intorno alla vita dell’imprenditore. Nessuno di loro era a conoscenza di feste e party – tra l’altro registrati e ora in mano alla magistratura? Possibile che nessuna coscienza si smuova per denunciare fatti così gravi e importanti? I “piccolini” hanno perso la memoria?

Inoltre che fine ha fatto Daria, ex storica di Genovese, che non è mai “sparita” dalla sua vita e ha creato non poche sofferenze alla fidanzata Sarah? Anche Daria, che oggi come gli altri, ha cancellato le tracce social sulla lunga love story con Genovese, era a conoscenza del tutto? O non ricorda.