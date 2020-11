Minacce, silenzio e paura: ecco come si muove il sistema intorno a Genovese

Quello che sta succedendo in queste ore, in questi giorni, mentre ci occupiamo del caso Alberto Genovese è un qualcosa di allucinante. Ma del resto c’era da aspettarselo. Però questa non sarà una scusa per piangersi addosso e nemmeno un motivo per fermarsi. Quindi ricominciamo. Giornalettismo mostra in esclusiva il video dell’ultimo compleanno di Alberto Genovese, con la sua Sarah lo scorso fine maggio. Location: ovviamente “Terrazza Sentimento”.

In questo viaggio dentro la vita di Genovese che ama la parola “Sentimento” a tal punto da griffare la sua Ferrari con il logo “Sentimento” c’è di tutto: minacce, avvocati che chiedono rettifiche su testimonianze rilasciate in procura, PR che tra loro si auto accusano, minacce anche a chi rilascia interviste (vedi Asia Gianese), minacce anche a chi viene contattato per “parlare”. Intorno al “Sotto Mondo” creato da Genovese e i suoi adepti c’è una fortezza che ha permesso a questi ragazzi di giocare a “The Wolf of Wall Street” per anni. Perché avevano dalla loro parte il “silenzio” garantito. Ora che però il vaso si è rotto quel silenzio inizia a scricchiolare.

E aggiungo che ogni nostro articolo è documentato da interviste registrate, da un mare di segnalazioni di chi per una o più sere ha vissuto con “Sentimento”. Da video, foto. E siamo a disposizione di chi sta indagando per fornire materiale necessario, qualora dovesse servire per le indagini. Idem per gli avvocati o per chi minaccia. Siamo aperti per interviste, non siamo intimoriti dalle minacce (io in primis). Il nostro nuovo viaggio nella vita di Genovese parte da una sera ben precisa. Iniziamo.