Genovese e le sue chat

La parola “piccolino” o “piccolina” è una parola chiave nel dramma legato all’inchiesta dell’imprenditore Alberto Genovese. Il perché è facilmente spiegato. Nei video di Daniele Leali, indicato come colui che deteneva la droga durante i party, il vocalist (e non dj) ogni qualvolta prendeva il microfono in mano da “Terrazza Sentimento” a Milano fino al “Tipic” a Formentera, chiamava i suoi “clienti” piccolino o piccolina. In questa chat che parte proprio dal cellulare di Alberto Genovese torna nuovamente la stessa parla “Piccola sei viva?”.

Poi la messaggistica da parte di Genovese procede come un classico playboy che ci prova con una ragazzina più piccola. Nulla di anormale se non fosse che Genovese è attualmente in carcere proprio per violenza carnale nei confronti di una ragazza di diciotto anni e per un’altra serie di reati. Ma soprattutto leggete bene la data: 17 agosto 2019. In quel periodo Genovese era fidanzatissimo con la sua Sarah, però questo poco importa, perché evidentemente alla ragazza andava bene questo tipo rapporto.

Chat Genovese e il suo rapporto con la fidanzata Sarah

La tragedia emersa dopo l’arresto fa vedere ogni singolo dettaglio legato all’inventore di Facile.it sotto una luce diversa. Chi è realmente Sarah per Genovese? Che ruolo ha avuto nella sua vita? Era a conoscenza dei reati commessi dal fidanzato?

Presto daremo ogni risposta, per mettere ogni tassello al proprio posto. Di certo c’è che la ragazza ha scelto di chiudere i social e non comunicare al momento con il mondo esterno. Difesa o Paura?