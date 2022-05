Facebook rimuove “Amici nelle vicinanze” e altre funzionalità legate alla geolocalizzazione

La funzione Amici nelle vicinanze Facebook ha vita breve. A renderlo noto è stato Facebook stesso, iniziando a informare i suoi utenti tramite una notifica delle app sia su iOS che su Android che questa e altre caratteristiche che si fondano sulla geolocalizzazione non saranno più disponibili. Il cambiamento dovrebbe avvenire a fine mese – precisamente il 31 maggio 2022 – e le ragioni che ci sono dietro non sono state rese note in modo chiaro e inequivocabile.

La funzione Amici nelle vicinanze Facebook non esisterà più

Come riporta 9to5mac, a sparire «presto» insieme alla funzione che permetteva di condividere la propria posizione con gli amici di Facebook saranno anche la cronologia delle posizioni e la posizione in background. Anche gli avvisi sul meteo non saranno più disponibili e tutte le informazioni che venivano utilizzate per fornire questi servizi smetteranno di essere raccolte anche se gli utenti hanno precedentemente fornito il permesso.

Per quanto riguarda tutte le informazioni raccolte finora – come le varie geolocalizzazioni che permettono di creare una mappa dei luoghi che ogni utente ha visitato – saranno disponibili per il download entro e non oltre il 1° agosto 2022. Stando a quanto afferma Facebook, dopo questa data tutti i dati in questione verranno cancellati.

Cosa vuol dire tutto questo? Partiamo da quello che non vuole dire: l’app di Facebook non smetterà di raccogliere dati sulla posizione degli utenti ma sfrutterà queste informazioni «per altre esperienze». Ogni utente deve sempre sapere e ricordare, comunque, che è possibile in ogni momento disabilitare l’accesso dell’applicazione di Facebook alla posizione del dispositivo mobile andando direttamente nelle impostazioni privacy delle app installate sul dispositivo.

Prima di poter parlare di una diversa o più accorta gestione dei dati sulla geolocalizzazione da parte di Facebook, tutto sommato, occorre aspettare di capire quali sono le altre esperienze a cui la società fa riferimento.