I numeri esagerati, diffusi anche in Italia, sui partecipanti del Freedom Convoy in Canada

Nelle chat – anche italiane – che si scagliano quotidianamente contro il green pass, contro i vaccini, contro qualsiasi tipo di restrizione prevista per arginare la pandemia, si stanno celebrando i numeri clamorosi della protesta dei camionisti in Canada, il cosiddetto Freedom Convoy che è arrivato a Ottawa nel corso del finesettimana. In queste chat, si parla di un record di partecipazione, con numeri che oscillano, di volta in volta, dai 50mila ai 250mila partecipanti con i loro camion. Si cita, a questo proposito, anche la dichiarazione di uno dei personaggi che in questo momento è maggiormente nell’occhio del ciclone per il polverone sollevato circa la presenza del suo podcast su Spotify: Joe Rogan, nell’ambito del suo podcast, ha parlato di «apparentemente 50mila camion» che si sono recati a Ottawa per protestare. Ma quanti sono davvero i camionisti che hanno protestato in Canada?

Joe Rogan on the Canadian convoy for freedom 🙏🏻 pic.twitter.com/5tojXxESKq — Adalia Brand (@BrandAdalia) January 27, 2022

Quanti camionisti hanno partecipato al Freedom Convoy in Canada?

Partiamo dal dire immediatamente che non ci sono delle stime ufficiali, ma che molte di queste possono essere recuperate in base al lavoro di giornalisti inviati sul posto, che hanno contattato fonti di polizia. Si pensi, ad esempio, a David Akin, corrispondente da Ottawa per Global News: quest’ultimo ha dato alcune cifre.

Following from several police sources.

– 8 separate convoy captains (“core organizers)

– 230 tractors / tractor-trailers & 725 personal vehicles from Toronto and Western Canada

– 200 vehicles out of NB/NS

– Possibly 2000 pedestrians

from QC

+ unknown # of other actors. — David Akin 🇨🇦 (@davidakin) January 28, 2022

Innanzitutto, si parla di 8 parate distinte. Ci sono stati 230 camion o rimorchi provenienti da Toronto e dal Canada occidentale, dalla Nova Scotia/New Brunswick erano attesi 200 veicoli, almeno 2000 manifestanti dal Quebec e una serie imprecisata di altri attori. Prima della protesta, la polizia di Ottawa si aspettava l’arrivo di un numero compreso tra 1000 e 2000 veicoli in città per le proteste. La stessa polizia ha quantificato in 800mila dollari al giorno i costi per far fronte alle proteste.

Se i camion fossero stati davvero in numero superiore ai 50mila la fila provocata dal convoglio sarebbe stata lunghissima e interminabile: in base al precedente Guinnes World Record sulla parata di camion più lunga del mondo (in Egitto, 480 camion avevano occupato la sede stradale per 7,5 chilometri), 50mila camion avrebbero impegnato la rete stradale per oltre 750 chilometri. E le immagini che arrivano dal Canada mostrano sì una discreta partecipazione alla protesta, ma non certo con questi numeri.

Del resto, da dove sarebbero arrivati tutti questi camionisti? Secondo Justin Trudeau, premier canadese, il 90% dei camionisti locali sono vaccinati. Le stime della Canadian Trucking Alliance sono leggermente diverse: il 27 gennaio contava il 15% dei camionisti canadesi tra i non completamente vaccinati, una percentuale che si traduce in 16mila operatori. Anche se tutti questi avessero partecipato alla protesta, di certo non si sarebbe arrivati alle cifre che stanno circolando in questo momento nelle varie chat che cercano di gonfiare i numeri per dare ancora più valore a questa protesta. reed