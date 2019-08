«Francesca Verdini ha lasciato Salvini per un tentatore di Temptation Island»

La relazione tra Matteo Salvini e Francesca Verdini – figlia dell’ex senatore – sarebbe arrivata al termine e la donna, 26 anni, si starebbe già frequentando con un altro uomo (più giovane del segretario della Lega). La notizia di gossip è stata riportata da Il Messaggero che dà anche il nome della nuova fiamma di Francesca Verdini: si tratterebbe di Rodolfo Salemi, conosciuto dal popolo televisivo per la sua apparizione a Temptation Island nelle vesti di tentatore. Si tratta, per il momento, solamente di rumors, ma il tam tam mediatico ha portato a una rapida condivisione di questa indiscrezione.

Secondo il quotidiano romano, si tratterebbe dell’ennesimo brutto colpo per Matteo Salvini che, in poche settimane ha perso il governo, si è visto scavalcare da una nuova maggioranza parlamentare e – ora – avrebbe anche perso l’amore. Un periodo non molto fortunato per il leader della Lega, dunque, che già sta facendo i conti con la mossa azzardata di porre fine alla sua relazione – politica – con il Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio.

Francesca Verdini avrebbe lasciato Matteo Salvini

Ancora non sono state rese note le dinamiche che avrebbero portato a questa rottura tra Matte Salvini e Francesca Verdini, così come il ruolo dell’ex tentatore di Temptation Island, Rodolfo Salemi, in questa situazione molto delicata a livello di coppia. Ma tanto basta per scatenare tutte le curiosità della rete e dei social su questo nuovo (ma ancora presunto) ribaltone sentimentale che vede coinvolto il leader della Lega.

Ancora nessuna ufficialità dai due

Le pagine dei rotocalchi, come già avvenuto lo scorso anno quando venne ufficializzata la fine della sua relazione con la conduttrice Rai Elisa Isoardi, i rotocalchi andranno alla ricerca di conferme. Per il momento, però, dai social di entrambi i protagonisti non c’è alcuna notizia a conferma di quanto scritto da Il Messaggero. Ma è estate, la stagione del gossip.

(foto di copertina: ANSA/STEFANO INTRECCIALAGLI-BENEDETTA GUERRERA)