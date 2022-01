Sulla sua versione online, compare una nota per i lettori che si rammarica per l'errore commesso nell'edizione del 27 gennaio

Il Giornale di Vicenza pubblica la foto di Zaia che vota per il Quirinale in una damigiana (e poi si scusa)

Un fotomontaggio che circolava in maniera virale sui social network e che ha ingannato l’occhio di chi ha impaginato l’edizione odierna del Giornale di Vicenza. Il quotidiano del 27 gennaio è andato in edicola con una foto di Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, immortalato mentre esprimeva la sua preferenza a Montecitorio per l’elezione del presidente della Repubblica. Tuttavia, nelle immagini, invece di inserire la scheda nell’urna (dalla forma caratteristica), viene mostrato Zaia nell’atto di inserire la scheda in una damigiana. Il classico meme utilizzato sui social network che, per una svista, Il Giornale di Vicenza ha proposto ai suoi lettori come vero (non c’era alcuna didascalia che spiegasse la goliardia dietro a quel fotomontaggio).

Fotomontaggio Zaia con la damigiana, le scuse del Giornale di Vicenza

Tant’è che, nell’edizione online della testata locale, sono comparse delle scuse ufficiali: è stato pubblicato un articolo dal titolo Una foto pubblicata per errore.

«È un errore che non ha giustificazioni – si legge nella breve nota esplicativa -. Ci scusiamo con il presidente del Veneto, con i lettori e con l’autrice del servizio, Roberta Labruna, che non ha alcuna responsabilità per la pubblicazione di una foto che non sarebbe mai dovuta arrivare in pagina».

Un problema non da poco: Il Giornale di Vicenza è una fonte di notizie molto stimata nella provincia veneta e l’errore non gli rende giustizia. Tuttavia, bisogna riconoscere la trasparenza nell’ammettere l’errore e nel dichiararlo di fronte ai propri lettori.