Quelle lucine negli alberi non sono lucciole, ma effetti di Photoshop

Un artista spagnolo di nome Vitor Schietti crea delle immagini modificandole con Photoshop: alcune di queste raffigurano degli alberi luminosi, come se un fulmine li avessi colpiti, oppure – come qualcuno ha fantasiosamente fatto circolare – come se fossero illuminati dalle lucciole. C’è però una differenza abissale tra il sembrare e l’essere. Perché no, quelle sugli alberi non sono fireflies, non sono lucciole.

La bufala degli alberi luminosi grazie alle lucciole

Vitor Schietti, intervistato anche da World Open News, ha raccontato come abbia iniziato a sperimentare con la lungua esposizione già nel 2006, fino a creare dei veri e propri dipinti di luce. E così il portale spiega come l’artista realizzi l’effetto degli alberi luminosi: «Vitor inizia a catturare i giochi di luce scintillanti con esposizioni di almeno 8 secondi, fino ad arrivare a 30 secondi quando scende la notte. Dividendo l’immagine in tante diverse fotografie ottiene un maggiore controllo sull’opera finale, ottenuta ponendole una sopra all’altra come livelli di Photoshop, impostando il metodo fusione su “schiarisci”, così che soltanto ciò che è più luminoso passi ai livelli sottostanti. Grazie al filtro a densità neutra, trova il perfetto equilibrio tra le luminosità delle scintille e la luce naturale al tramonto».

Con i suoi dipinti di luce, Vitor Schietti ha anche realizzato una serie dal titolo Impermanent Sculptures e – come è giusto che sia – non ha mai asserito che quelle immagini fossero reali, anzi, con assoluta limpidità ha più volte spiegato come faccia a realizzarle.

Fin quindi nulla di strano. Il problema – la bufala – sorge nel momento in cui qualcuno non sembra badare alla differenza tra l’essere e il sembrare e contribuisce a far circolare gli scatti di Vitor Schietti descrivendoli così: «Lucciole fotografate sugli alberi con lunga esposizione. Insetti fulminei, foto di Vitor Schietti», in cui l’unico elemento veritiero è la paternità dello scatto.

La pagina che ha condiviso il post ha ben oltre 1000 seguaci e per fortuna sull’immagine – come annuncia banner «informazioni false» che oscura gli scatti – è stata fatta un’operazione di fact-checking da parte di fact-checker indipendenti. Ciò che preoccupa, come per tutte le notizie false che circolano sul web d’altronde, sono le ipotetiche condivisioni tramite screenshot, le persone che hanno salvato il post e lo hanno mostrato a loro volta, con il potenziale rischio che in qualche parte del mondo ci sia qualcuno che ritiene l’artista un fotografo di lucciole sugli alberi.