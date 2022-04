La foto dell’incendio a Mosca che gira sui social è del 2017

Si tratta di un’immagine che sta comparendo su diversi profili social che alludono, nei copy che accompagnano la fotografia in questione, al fatto che sia qualcosa che sta accadendo in questo momento. L’incendio Mosca nei pressi del Cremlino c’è stato, sì, ma all’inizio di maggio 2017 (quindi circa cinque anni fa). Nulla a che vedere con quello che accade oggi in Russia, paese in cui un incendio c’è stato di recente – precisamente il 25 aprile – ma in un deposito di petrolio a Bryansk, al confine Nord orientale con l’Ucraina, in seguito a una serie di esplosioni.



LEGGI ANCHE >>> Quelli che credono al “saluto nazista” della moglie di Zelensky

Incendio Mosca, da dove arriva la foto virale sui social

Come fa notare NextQuotidiano sfruttando la ricerca per immagini emerge immediatamente come, la foto che in molti stanno ripostando facendo riferimento a un incendio nei pressi del Cremlino risale al 2017. L’immagine è rintracciabile in relazione a molti articoli che parlavano di quell’episodio del 5 maggio 2017: l’incendio all’epoca scoppiò per via di un rogo partito da una casa disabitata che si trovava vicino alla zona centrale di Mosca.

Come gli utenti stanno iniziando a constatare, inoltre, nessun media russo parla di questo incendio in pieno centro della capitale – fatto che, se fosse in corso, sarebbe stato segnalato sulle piattaforme che ancora si possono utilizzare o che si utilizzano grazie alle VPN di immagini e video dal posto come sempre succede in casi come questo -. Di certezza ce n’è una sola, quindi: l’unico frammento fotografico che confermerebbe l’incendio a Mosca è una fotografia che risale ad anni fa – uno scatto che, tra le altre cose, era già stato utilizzato in precedenza per alludere ad altri presunti incendi – e questo e quanto.