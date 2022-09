La foto dei soldati russi armati che, in realtà, è di una vecchia parata

Le immagini che documentano scene di guerra, città invase, città da cui si sta scappando sono tutte frammenti di racconti giornalistici necessari – a chi non vive queste situazioni in prima persona – per comprendere la situazione. Ecco perché ogni immagine che viene utilizzata per raccontare queste storie – quelle del conflitto Russia Ucraina che ormai va avanti da mesi e che continua, dopo l’annuncio della mobilitazione parziale dato da Putin – deve essere reale. Non è la prima volta che capita che vengano diffuse immagini di dubbia provenienza che raccontano qualcosa che in realtà non sta accadendo e quando lo fanno profili istituzionali, giornalisti, persone con un grande seguito (e una grande responsabilità, di conseguenza). Si tratta del caso di una delle ultime foto fake soldati russi diffusa da Sergej Sumlenny, giornalista ed esperto di politica dei paesi dell’est Europa.

Russian conscripts get Nagant/Mosin rifles, designed in 1890/91, and obsolete already at the times of WWII. pic.twitter.com/TU9h0HFPFF — Sergej Sumlenny (@sumlenny) September 23, 2022



La foto fake soldati russi che gira sui social

«I coscritti russi ottengono fucili Nagant/Mosin, progettati nel 1890/91, e già obsoleti ai tempi della seconda guerra mondiale»: questo è quello che scrive Sumlenny, nel pomeriggio di oggi, parlando di quello che la fotografia abbinata al copy dovrebbe ritrarre. La rete, che ha una lunga memoria, non ci mette molto a smentirlo e – tra i primi commenti al suo tweet – ne compare uno in cui viene ritwittato un contenuto postato nell’aprile 2020.

Non solo l’utente che riportiamo ma anche altri, nei commenti successivi, fanno notare come si tratti di uno scatto non recente. L’immagine – insieme ad alcune altre – è stata già condivisa ad aprile 2020 da Rob Lee, esperto in politiche di difesa russe. Descrivendo gli scatti condivisi il copy (inserito all’interno di un lungo thread) parla di «cadetti dell’Accademia medica militare di San Pietroburgo che hanno continuato a provare per la parata del giorno della vittoria».