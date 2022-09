L’account Twitch che mostra fornelli accessi per trollare l’Europa è stato bloccato

Non è chiaro perché l'account in questione sia stato bloccato e ci sono almeno due ipotesi verosimili

Per l’account Twitch gas – precedentemente rintracciabile digitando russiangas1 – che mostra fornelli accesi al mondo è scattato il ban. Si tratta di un canale russo su cui h24, 7 giorni su 7, dall’11 settembre 2022 partono dirette streaming regolari che mostrano esclusivamente fornelli accesi. Il messaggio è chiaro: si trolla la NATO e l’Europa in un momento di estrema tensione tra Russia e Occidente che comprende, tra le altre cose, una crisi energetica le cui conseguenze diventano sempre spaventose con il freddo che bussa alle porte.

LEGGI ANCHE >>> Twitch vieterà i principali siti di gioco d’azzardo a ottobre

L’account Twitch gas russo bloccato perché viola le linee guida

Twitch ha deciso di bannare l’account per “violazione delle linee guida della comunità o dei termini di servizio di Twitch” non dando, però, ulteriori dettagli sulla motivazione specifica che c’è dietro alla decisione a Motherboard. Dopo russiangas1 è nata tutta un’altra serie di account simili – che risultano essere ancora attivi – che fanno la tessa cosa: bruciare gas vantandosi della possibilità di poterlo fare senza avere limiti.

La natura dei contenuti, per quanto sembri strano, ha previsto piccole variazioni ma è sempre stata la stessa: piani cottura che bruciano con un messaggio in sovraimpressione che allude a quanto sia economico, in Russia, usare il gas. Il troll agiva apertamente contro l’Europa, tagliata fuori dal gas russo e nella situazione che tutti conosciamo bene, dando il via a tutta un’altra serie di account simili quindi.

Ipoteticamente e considerato che le ragioni non sono state apertamente chiarite, la violazione potrebbe essere legata non al contenuto provocatorio ma al semplice utilizzo di musiche che violano il copyright. C’è anche la regola relativa ai contenuti che provocano apertamente, comunque, ma senza una conferma da parte della piattaforma non è possibile capire il perché dietro questo ban dell’account Twitch gas russo.