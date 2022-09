Twitch vieterà i principali siti di gioco d’azzardo a ottobre

Un nuovo passo verso una piattaforma Twitch maggiormente aderente ai principi dell’etica. Dopo quanto previsto in materia di contenuti sessualmente espliciti o di collegamenti ad altre piattaforme con contenuti per adulti, Twitch ha pensato di imporre la sua stretta anche al gioco d’azzardo che, in qualche modo, riusciva a trovare spazio nelle dirette degli streamer. Da inizio ottobre, come comunicato dalla piattaforma, Twitch vieta il gioco d’azzardo. Questo vale per tutti gli streaming che ritraggono slot, roulette e giochi di dadi, che non hanno una licenza regolare e che potrebbero incontrare anche un difetto di legislazione negli Stati in cui vengono proposti. Dunque, il divieto si applicherà negli Usa e in altri Paesi del mondo, a partire dal 18 ottobre.

LEGGI ANCHE > Cos’è Twitch, come funziona e come si può guadagnare?

Twitch vieta il gioco d’azzardo a partire dal 18 ottobre

An update on gambling on Twitch. pic.twitter.com/lckNTY9Edo — Twitch (@Twitch) September 20, 2022

Nel suo annuncio, Twitch non ha paura di fare nomi e cognomi dei siti che verranno bannati dalle sue piattaforme: Stake.com, Rollbit.com, Duelbits.com e Roobet.com. Si tratta di piattaforme molto note per quanto riguarda il gioco e che, da questo momento in poi, non potranno essere trasmesse nelle dirette degli streamer. L’elenco, tuttavia, sembra essere in costante aggiornamento, dal momento che Twitch ha anticipato che potrebbe individuare anche altre piattaforme utilizzate dai suoi creator per gestire le loro dirette a tema.

Nessuna possibilità di pubblicità, nessuna possibilità di monetizzazione o di concessione di visibilità: Twitch impone una stretta doverosa al gioco d’azzardo, soprattutto a causa dell’impatto che questa pratica ha sui giovani. Si attenderanno sviluppi, invece, per quanto riguarda le scommesse sportive e il poker che, al momento, sembrano essere stati tenuti fuori dal ban di Twitch.

Si tratta sicuramente di un modo per rendere più sicura la piattaforma e l’esperienza degli utenti che, spesso, si sono imbattuti in truffe o in situazioni poco trasparenti nel corso di dirette che, per forza di cose, è stato molto difficile moderare. Il problema del controllo dei contenuti su Twitch è decisamente maggiore rispetto a quello dei contenuti pubblicati su altre piattaforme, soprattutto perché i contenuti si svolgono in diretta. La piattaforma si basa soprattutto sul contributo degli spettatori degli streaming: questi ultimi possono aiutare Twitch a intervenire nel caso della presenza di contenuti che violino le norme della community. Tuttavia, un sistema di questo genere presenta comunque una debolezza intrinseca e la vasta crescita degli streaming di certo non aiuta ad avere un controllo totale di quello che passa sulla piattaforma stessa. Per questo è importante agire preventivamente, come avverrà – da metà ottobre – sul gioco d’azzardo.