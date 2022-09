Anonymous avrebbe hackerato la Difesa russa mostrando i nomi di 300mila persone soggette a mobilitazione

Anonymous si sta dividendo tra le azioni compiute ai danni delle istituzioni russe e quelle ai danni dei media e dei siti istituzionali iraniani. Il collettivo internazionale ha dato più volte comunicazioni di tentativi di hackeraggio per difendere sia il popolo dell’Iran (coinvolto nelle proteste seguite alla morte della giovani Mihsa Amini, arrestata dalla polizia morale e deceduta dopo le conseguenze di questo arresto), sia il popolo ucraino (sin dall’inizio del conflitto). Anonymous, relativamente a quest’ultimo punto, aveva più volte ribadito la sua dichiarazione di cyber-war nei confronti della Russia. Oggi, con comunicazione sui canali social maggiormente utilizzati dal collettivo, Anonymous avrebbe hackerato il ministero della Difesa di Mosca, rivelando i dati di oltre 300mila persone, in base a quanto dichiarato.

JUST IN: The #Anonymous collective hacked the website of the Russian Ministry of Defense and leaked the data of 305,925 people who are likely to be mobilized in the first of three waves of mobilization. #OpRussia #SlavaUkraïni pic.twitter.com/HCD65qJFep

— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) September 23, 2022