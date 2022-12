Quanto è forte il passaporto italiano nel mondo? | Viaggiare Informatici

Sai quanto è forte il passaporto italiano nel mondo? Partiamo, innanzitutto, dallo stabilire cosa indichi la forza passaporto italiano: si tratta del numero di paesi che si può visitare, col passaporto di una certa nazione – in questo caso, l’Italia – senza la necessità di visti di ingresso. Cos’è un visto di ingresso? Si tratta di un atto tramite quale uno Stato accorda a un individuo straniero il permesso di accedere al proprio territorio per un dato lasso di tempo e per una precisa ragione. Si tratta, banalmente, di quel documento che internazionalmente viene chiamato visa (che deriva dal latino ed è charta visa).

Come verificare la forza passaporto italiano online

Di come verificare la forza del passaporto italiano online – sfruttando un portale apposito – ne abbiamo parlato con Andrea Petroni di Vologratis e Gabriella Korchmaros di Where You Need To Be, i travel influencer intervistatori per Giornalettismo. Il sito in questione è una guida ai passaporti che, in sostanza, permette di scoprire – inserendo il paese – la classifica mondiale basata sull’Indice Henley Passport che elenca i pasi in base alla libertà di viaggio di cui godono coloro che sono titolari del passaporto ordinario.

In che posizione si trova l’Italia digitando su Google “The Henley Passport Index”? Il nostro paese si trova – nel 2022 – al terzo posto tra i paesi più potenti in termini di possibilità di visitare altre nazioni senza dover richiedere un visto. Cosa significa? Che ci sono ben 189 destinazioni in cui viaggiare senza la necessità del visto. E questo vale anche se ai mondiali 2022 non ci siamo classificati, pensate un po’!

Scherzi a parte, i vantaggi di un passaporto così forte per viaggiare nel mondo sono evidenti poiché – viaggiando – i cittadini italiani non si trovano a dover gestire tutta la burocrazia e, soprattutto, i lunghi tempi ad essa legati necessari per ottenere un visto.