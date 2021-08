Twitter ha scelto il nero al posto dell’azzurro

Rivoluzione in casa Twitter. Come annunciato ieri – ma in realtà era già da qualche giorno che una versione beta caratterizzava alcuni account, soprattutto su mobile -, il social network di Jack Dorsey ha dato il via all’aggiornamento del font e di alcune parti significative della sua interfaccia. Tra queste, ad esempio, i tasti per il follow: non saranno più caratterizzati dall’azzurro tipico di Twitter (quello che, per internderci, continua a essere presente nel suo logo), ma dal nero con scritte bianche.

Font Twitter e nuove interfacce grafiche

L’eliminazione di elementi grafici accessori e l’aumento dei contrasti per alcune funzionalità di Twitter ha completato l’opera.

wait did our font change? — Twitter (@Twitter) August 11, 2021

okay confirmed it did — Twitter (@Twitter) August 11, 2021

L’obiettivo, stando a quanto dichiarato dal social network, è quello di mettere in risalto i contenuti multimediali che gli utenti pubblicano in questa fase, a partire dalle immagini. Si tratta della seconda rivoluzione significativa dal punto di vista dell’usabilità del social network in pochissimo tempo, dopo l’eliminazione dei fleet (una sorta di “stories” di Twitter che non sono mai veramente decollate).

Ovviamente, le novità grafiche che diversi utenti stanno scoprendo proprio in questi minuti, hanno creato un piccolo effetto di disorientamento. Bisognerà aggiornare i sistemi operativi (o la singola app di Twitter) affinché tutte le novità del social network possano essere apprezzate dagli utenti.