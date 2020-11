Le origini italiane della First Lady Jill Jacobs, moglie di Biden

Tutti la conoscono ormai come la First Lady Jill Jacobs: lei è la moglie di Joe Biden, neo eletto presidente degli Stati Uniti, che ora ricoprirà di diritto il ruolo che spetta a tutte le mogli dei presidenti Usa. Cercando di capire chi è, che cosa ha fatto e che cosa possiamo aspettarci da lei alla casa bianca è emerso che la donna ha origini italiane e un cognome che è diventato Jacobs dopo che suo nonno siciliano è emigrato con la sua famiglia agli inizia del Novecento ma che.

La first lady Jill Jacobs Biden e le sue origini siciliane

Jill Jacobs Biden ha origini siciliane, precisamente di Messina. Suo nonno, all’età di appena un anno, nel 1900 sbarcò a Ellis Island con la sua famiglia. I genitori, alla ricerca del sogno americano, dopo pochi anni scelsero di cambiare il proprio cognome da Giacobbo – tipico italiano – a Jacobs. La First Lady Jill ha quindi, ancora, parenti in Sicilia che sperano – come riporta la cronaca di questi giorni – di poterla un giorno incontrare per «cucinarle le polpette». Nata nel 1951 e cresciuta in Pennsylvania, Jill ha preso un dottorato dopo il matrimonio con Biden e – a prescindere dal punto in cui fosse la carriera del marito – ha sempre lavorato.

Il rapporto tra la First Lady Jill Jacobs e Biden

Jill è sposata con Joe Biden da 45 anni e col marito ha un ottimo rapporto. Consigliera del marito, ha commentato la sua vittoria definendolo «il presidente di tutte le nostre famiglie». Jill ha detto che porterà alla Casa Bianca i due cani che hanno lei e il marito e ha promesso di dare nuovamente vita all’orto di Michelle Obama. Jill e Joe si sono incontrati nel corso di un appuntamento al buio organizzato dal fratello di lui, quando Biden era già vedovo con due figli. Anche lei era stata precedentemente sposata, un matrimonio durato poco. Tra i due c’è una differenza di otto anni e lei ha detto no alla proposta di matrimonio di lui ben cinque volt prima di accettarla: «Volevo essere sicura, il matrimonio doveva funzionare: i ragazzi – ha detto parlando dei figli di Biden – avevano già perso la loro mamma e non ne potevano perdere un’altra. Dovevo essere sicura al 100%».