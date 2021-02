Visti gli ultimi incidenti, Zoom spiega facile facile come si rimuove il filtro del gattino

Ha fatto molto discutere, in settimana, la vicenda dell’avvocato Rod Ponton che, durante una udienza di un processo in Texas, non è riuscito a disattivare il filtro del gatto che – oltre che su tante altre applicazioni – è utilizzato anche su Zoom. Il suo video, messo in rete dal giudice Roy Ferguson, è diventato virale e ha mostrato, ancora una volta, i limiti di questa nostra vita in remoto, in cui basta un piccolo problema tecnico per rendersi ridicoli (vi risparmiamo la rassegna su episodi molto diversi e che contemplavano webcam lasciate accese per sbaglio e azioni poco idonee da essere trasmesse in pubblico). Comunque, per ovviare almeno al problema del filtro del gatto e per evitare – citiamo testualmente dalla pagina a cui facciamo riferimento – le cat-astrofi, Zoom ha realizzato una guida per spiegare come rimuovere in maniera sicura questo simpatico espediente che, in contesti ufficiali come il tribunale (ma anche nelle semplici riunioni aziendali), potrebbe creare più di un problema.

“I’m here live, I’m not a cat,” says lawyer after Zoom filter mishap “I can see that,” responds judge pic.twitter.com/HclKlAUwbM — Lawrence Hurley (@lawrencehurley) February 9, 2021

Filtro gatto su Zoom, la pagina che spiega come rimuoverlo

Zoom ha predisposto una pagina ad hoc nella sua sezione help center in cui spiega, passo dopo passo, come in alcune semplici mosse si possa rimuovere il filtro del gatto e tornare alle proprie sembianze normali: «È molto probabile che tuo figlio, il tuo migliore amico o un’altra persona importante nella tua vita sia stato l’ultimo a usare il tuo laptop e abbia attivato un filtro carino e coccolone da Zoom o da terze parti, come SnapCamera o Live! Avatar Cam. Ma non perdere la calma, siamo qui per aiutarti».

Zoom ha spiegato che basta puntare il mouse sulla freccia accanto alla funzione “interrompi video”. Lì si può effettivamente impostare una nuova funzione della telecamera o utilizzare una telecamera diversa che, in una frazione di secondo, rimuoverà il filtro del gatto o qualsiasi altro filtro precedentemente impostato sulla chiamata.