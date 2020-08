La figlia di Roberta Ragusa costretta a rivendicare il suo diritto al sorriso e a partecipare ai concorsi di bellezza

All’indomani della vittoria al concorso Miss Grand Prix on the web 2020 svoltosi a Pescara, Alessia Logli – figlia di Roberta Ragusa, la donna scomparsa il 13 gennaio 2012 da San Giuliano Terme, comune in provincia di Pisa – è costretta a rilasciare un’intervista per rivendicare il suo diritto a sorridere e a vivere una vita normale, visti i continui attacchi che subisce sui social network e che sono legati al suo passato.

Ora, la ragazza ha 19 anni e si è fatta una propria idea sulla vicenda che, otto anni fa, ha sconvolto la sua vita familiare. In più occasioni si è detta sicura che il padre Antonio Logli sia innocente e non responsabile della scomparsa della madre e lo ha raccontato anche in trasmissioni televisive specializzate come Quarto Grado. In questo momento, chiede semplicemente di vivere una vita tranquilla, come tutte le sue coetanee.

Ha un profilo Instagram piuttosto seguito e su questo canale riceve continuamente delle domande fuori dall’ordinario. Le chiedono – ad esempio – come riesce a sorridere e a comportarsi normalmente, nonostante quello che le sia capitato. In un’intervista al Messaggero ha risposto: «Sono stata criticata molto anche per un tatuaggio che avevo dedicato a mia madre. Hanno detto che non avrei dovuto tatuare il suo nome, “Roberta”, ma la parola “mamma”. Cosa cambia? È una follia. Sono arrivati tanti commenti. Sono di persone che non mi conoscono. Il profilo è aperto, quindi ognuno può dire ciò che vuole. Quella foto l’ho messa pure per dire “riparto da qui”. Non voglio dimenticare il mio passato, ma vorrei che si guardasse avanti».

Il tatuaggio di cui ha parlato in questa intervista è stato accompagnato dalla didascalia: «Una mamma ti insegna a vivere; a rialzarti quando cadi; a lottare con tutte le tue forze in ciò in cui credi. Ma soprattutto una mamma ti ama incondizionatamente, un amore che dura per sempre, un po’ come l’inchiostro di un tatuaggio impresso sulla pelle. A te, mamma, che eri, sei e sarai sempre parte di me».

Alessia Logli e il concorso di bellezza vinto a Pescara

Il concorso di bellezza vinto a Pescara è un modo come un altro per ripartire, per guardare al mondo della moda che le interessa moltissimo, per riprendere le fila della propria vita e non farsi condizionare dal passato.