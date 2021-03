La proiezione da record del post di Chiara Ferragni che annuncia la nascita di Vittoria

Chi si occupa di digital, e quindi di social network, non può non notare il grande movimento che si è creato – e che si sta creando – nei giorni scorsi e in questi minuti intorno alla nascita della seconda figlia di Chiara Ferragni. Il nome della neonata è stato tenuto segreto fino all’ultimo: un solo indizio, la V. iniziale che accompagnava i post più recenti dei Ferragnez. Oggi, con una fotografia con luce viola, è stato il giorno dell’annuncio: Chiara Ferragni ha dato alla luce la sua Vittoria.

La figlia di Chiara Ferragni è nata oggi: si chiama Vittoria

Questo breve post con la fotografia è destinato a essere uno di quello con maggiori interazioni a livello planetario. La tendenza, infatti, è da record: nei primi venti minuti dalla notizia, un milione di like e oltre 37mila commenti. Una curva destinata a salire: il post ha già doppiato – ripetiamo, dopo soli 10 minuti dalla sua pubblicazione – gli ultimi fatti da Chiara Ferragni negli scorsi giorni. Ed è destinato a essere uno dei più visti di sempre sul suo account Instagram.

Del resto, da giorni tutti i suoi followers (quasi 23 milioni) si stavano interrogando sulle pause sempre più ripetute dall’iperattivismo su Instagram. Su Twitter era persino nato l’account Aggiornamento orario gravidanza Chiara Ferragni che, quasi in contemporanea con la pubblicazione della notizia, ha twittato:

Raga Chiara avrà partorito stanotte ma noi siamo in travaglio da domenica alle ore 20:32 — Aggiornamento Orario Gravidanza Chiara Ferragni (@OrarioChiara) March 23, 2021

Siamo in piena corsa per un record: se la prima foto con più like di sempre su Instagram sembra irraggiungibile (il famoso uovo di Chris Godfrey ha ottenuto 54,8 milioni di like), la top ten è a portata di mano (basterebbe raggiungere 15 milioni di like). Consideriamo anche un altro elemento che avvantaggerebbe Chiara Ferragni in questa speciale graduatoria: nell’attuale top ten delle foto con più like su Instagram, solo due sono state pubblicate prima del 2019. Segno dei tempi che cambiano. E quelli di oggi sembrano maturi per un nuovo ingresso in top ten.