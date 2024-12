La Rai potrebbe dire addio al Festival di Sanremo

Un’abitudine storica e conclamata ci ha portato a pensare che ci fosse un legame indissolubile e imprescindibile tra il Festival di Sanremo e la Rai. Una recente sentenza del TAR della Liguria, però, ha ribaltato questo assunto. A partire dall’edizione del 2026, infatti, il Comune sanremese potrà cedere (a titolo temporaneo per l’organizzazione dell’evento) il marchio del Festival solo ed esclusivamente passando attraverso la procedura del bando di gara pubblico. Dunque, potrebbero entrare in gioco anche molte altre emittenti e la televisione pubblica potrebbe perdere quella kermesse seguita ogni anno da milioni di telespettatori, portando anche a ricavi pubblicitari sempre maggiori.

Festival di Sanremo non sarà più organizzato dalla Rai?

Una notizia che, in realtà, non è una notizia. Infatti, è noto che il marchio del Festival di #Sanremo sia di proprietà del Comune ligure, mentre la Rai è proprietaria esclusivamente del format. Una distinzione non banale, ma necessaria per capire il pronunciamento del TAR. Infatti, per le edizioni del 2024 e del 2025, la Giunta sanremese ha rinnovato – attraverso una delibera – le convenzioni già attive in passato (e scadute il 31 dicembre del 2023) con l’emittente pubblica. Una forzatura messa in evidenza dai giudici che si sono basati sul ricorso presentato, due anni fa, dall’etichetta discografica Just Entertainment che aveva presentato al Comune una manifestazione d’interesse per “acquisire la titolarità dei diritti di sfruttamento economico e commerciale del Festival di Sanremo e del relativo Marchio al fine di curare l’organizzazione e lo svolgimento del Festival”.

Cosa succede ora? In attesa dell’esito del ricorso della Rai al Consiglio di Stato, il Comune dovrà indire un bando di gara a cui potrebbero partecipare tutti. La competizione potrebbe essere arcigna, con la possibilità di vedere il Festival traslocare in molte direzione: da Mediaset a Discovery, passando per Sky e Amazon. Se son rose, fioriranno