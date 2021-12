Vittorio Feltri difende Amazon, ma non sa nemmeno come funziona

Da una parte ci sono personaggi pubblici (politici, come Matteo Salvini) che hanno commentato la maxi-sanzione da un miliardo di euro fatta dall’AGCM nei confronti del gigante dell’e-commerce cavalcando hashtag e senza capire quale sia il vero senso di quella multa. Dall’altra c’è chi difende l’azienda non capendo, come sopra, cosa sia realmente accaduto e, soprattutto, senza avere la minima idea di come funzioni quella piattaforma. E così l’editoriale di Vittorio Feltri su Amazon ha dei risvolti tragicomici.

Il fondatore di Libero – ora editorialista del giornale diretto dal due Sallusti-Senaldi e Consigliere Comunale di opposizione a Milano – ha scritto un corsivo pubblicato in prima pagina sull’edizione del quotidiano uscito ieri (domenica 12 dicembre) in edicola. E l’incipit fa già capire una grande confusione e idee non proprio chiarissime sul cosa il gigante dell’e-commerce.

«Amazon ha rivoluzionato il commercio italiano – scrive Vittorio Feltri -, rendendolo di una straordinaria efficienza. Il pubblico si giova ormai dei suoi servizi trovandoli perfetti, rapidi e insostituibili. In sostanza chiunque abbia bisogno di una qualsiasi fornitura, telefona alla ditta in questione e nel giro di poche ore viene soddisfatto alla grande».

Feltri su Amazon, crede che gli acquisti si facciano via telefono

Telefona. Secondo il fondatore di Libero quotidiano, dunque, per ordinare uno o più prodotti su Amazon basta alzare la cornetta (come in un vecchio tormentone) e indicare la propria scelta. Per poi attendere sull’uscio il fattorino e la consegna di quanto acquistato. Via telefono. Insomma, un Postalmarket a metà, senza richiesta per via postale, ma direttamente via telefono. Ovviamente il gigante dell’e-commerce (e-, non a caso) non funziona così. I prodotti si acquistano online, sulla piattaforma o sull’app dedicata, e da lì si procede con la scelta dell’indirizzo per ricevere il proprio pacco e il metodo di pagamento. Non attraverso la cornetta.

