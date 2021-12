Addio ad Alexa.com, il servizio di Amazon che da 25 anni analizza il traffico web

Alexa chiuderà i battenti. No, non l’Alexa diventata famosa per essere l’assistente vocale di Amazon. Parliamo di Alexa.com, il sito di Amazon che da venticinque anni analizza e classifica il traffico web, elencando i siti web più popolari in tutto il mondo. Fondato nel 1996 ma diventato famoso per i suoi risultati solo qualche tempo fa, il servizio – che sarà chiuso a breve, come annunciato anche nella homepage – ha offerto anche abbonamenti a pagamento per ottenere analisi SEO approfondite. Alexa chiude e va in pensione ufficialmente a partire dal 1° maggio 2022.

Alex chiude: il servizio di Amazon non sarà più disponibile a partire da maggio 2022

Amazon chiuderà il suo sito di classifica web Alexa.com il prossimo anno e lo ha annunciato con una nota che compare anche in homepage: «Venticinque anni fa, abbiamo fondato Alexa Internet. Dopo due decenni passati ad aiutarvi a trovare, raggiungere e convertire il vostro pubblico digitale, abbiamo preso la difficile decisione di mandare in pensione Alexa.com il 1° maggio 2022. Grazie per averci reso la vostra risorsa di riferimento per la ricerca di contenuti, l’analisi competitiva, la ricerca di parole chiave e molto altro ancora».

Giusto il tempi di celebrare il 26° anniversario, quindi, circa un mese prima della chiusura. Le ragioni della scelta non sono state . Come riporta Engadget, però, nel corso degli ultimi dieci anni il traffico portato da Alexa è andato diminuendo costantemente – come è possibile verificare su Semrush -. La decisione prende sostanza anche nel fatto che Amazon ha smesso di prendere nuovi abbonamenti a pagamento. Gli utenti attualmente abbonati potranno accedere fino al 1° maggio del prossimo anno e, in seguito alla data di termine del servizio, potranno esportare i loro dati dai vari strumenti forniti dal servizio.