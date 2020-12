Prosegue la battaglia editoriale di Feltri contro chi non si vuole vaccinare

Da giorni va avanti la battaglia dialettica di Vittorio Feltri contro no vax. L’ex giornalista si dice contrario all’obbligo vaccinale contro il Covid, ma sottolinea come – secondo lui – chi non vuole sottoporsi all’inoculazione del siero dovrà rinunciare alla cure pagate dallo Stato. Insomma, secondo l’editorialista di Libero, dovrebbe valere il detto ‘chi è causa del suo mal pianga se stesso’. Il tutto, però, edulcorato dal punto di vista sanitario ed economico.

Oggi, su Libero quotidiano, non c’è solo un Vittorio Feltri contro no vax, ma anche la difesa di Vincenzo De Luca. Il Presidente della Regione Campania, infatti, è stato attaccato per ‘aver saltato la fila’: si è vaccinato nel primo giorno disponibile, nonostante l’immunizzazione fosse riservata solamente al personale sanitario dell’ospedale Cotugno. Secondo l’ex giornalista, ha fatto bene perché ha dato il buon esempio a chi – e non sono pochi – è scettico rispetto non tanto all’efficacia del siero Pfizer-BioNTech, ma sulla sicurezza.

Feltri contro No vax: si paghino le cure

E così si rivolge a quella frangia più estrema, i no vax: «Ora la discussione infuria tra chi intende rendere obbligatoria la prevenzione e chi invece è contrario ad ogni forma di costrizione. Io appartengo alla seconda categoria, essendo dell’idea che pure gli sciocchi abbiamo diritto di essere tali. Aggiungo tuttavia un concetto già espresso: se chi non si vaccina poi si ammala, si arrangi a pagare le spese delle cure. Questo in base al principio che chi sbaglia pianga se stesso, e non sul nostro portafogli». Insomma, per convincere si toccano i soldi per le cure: se ti opponi all’immunizzazione, ne paghi le conseguenze (dal punto di vista economico e sanitario). Una presa di posizione che va avanti da giorni.