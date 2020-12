E ora chi lo dice a quelli che hanno creduto alla bufala dei 165mila euro per George Clooney da Fazio?

La bufala del cachet George Clooney per la sua partecipazione, domenica 20 dicembre, alla trasmissione di Fabio Fazio Che Tempo Che Fa aveva avuto una rapidissima diffusione sui social network. Diffusione dovuta anche e soprattutto a una nota di alcuni parlamentari della Lega che aveva chiesto conto all’azienda del servizio pubblico radiotelevisivo dei presunti 165mila euro ottenuti dall’attore statunitense per il suo collegamento video con la trasmissione di Raitre.

Cachet George Clooney, la bufala

Giorgio Maria Bergesio, Alessandro Morelli, Massimiliano Capitanio, Umberto Fusco, Elena Maccanti e Simona Pergreffi – tutti deputati leghisti – avevano presentato un quesito in commissione di Vigilanza Rai:

«Se fosse confermato sarebbe gravissimo – avevano chiesto, senza evidentemente verificare la fonte della notizia -, tanto più perché l’intervista sarebbe servita all’attore per promuovere il suo ultimo film The Midnight Sky, uscito in Italia su una piattaforma digitale straniera, concorrente del servizio pubblico e di Rai Cinema. Insomma, oltre al danno, pure la beffa. Chiediamo di sapere tutta la verità».

La smentita della Rai sul compenso di George Clooney

Tuttavia, la Rai ha smentito categoricamente la circostanza e, con essa, tutte quelle voci che sono state diffuse sui social network attraverso meme e articoli di giornale molto vicini alla Lega e alla sua linea di pensiero. L’azienda di Viale Mazzini ha sottolineato con una nota ufficiale come la partecipazione di George Clooney alla trasmissione di Fabio Fazio, nonostante la lunghezza del collegamento, fosse da considerarsi completamente a titolo gratuito.

Niente denaro pubblico speso per l’attore, dunque. Ma sarà molto difficile, adesso, riuscire a far cancellare dall’immaginario collettivo l’ennesima bufala che ha circondato la trasmissione Che Tempo Che Fa e il suo conduttore Fabio Fazio, da sempre bersaglio degli haters del web (e non solo).