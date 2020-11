Feltri e chi ‘lascia’ Silvio che diventa «topo» e «cacasotto»

I tre dall’Ave Salvini, approdati nella giornata di ieri alla Lega dopo aver abbandonato il gruppo parlamentare alla Camera di Forza Italia, non vengono perdonati da Vittorio Feltri. Zanella, Carrara e Ravetto finiscono nel mirino per aver tradito ‘l’amicizia’ con Silvio Berlusconi, scegliendo una via che – secondo l’ex direttore ed editorialista di Libero – «gli salva le terga». E i toni per definirli, come al solito, sono molto poco sobri: «topi» e «cacasotto». Ecco perché Feltri contro deputati Forza Italia.

«Salvini è un uomo perbene e di parola, pertanto accoglierà il trio dei cacasotto nella propria organizzazione, preparandogli un futuro non tribolato, ma se è per questo pure Berlusconi non è un piffero che scarica i suoi collaboratori, gli stessi che ha caricato nella convinzione di non essere tradito», scrive Vittorio Feltri contro deputati Forza Italia. Anzi ex, vista la decisione arrivata ieri di abbandonare l’ex Cavaliere per trovare riparo nel porto aperto del Carroccio.

Feltri contro deputati Forza Italia

Insomma, nel pezzo di Feltri vengono definiti ‘cacasotto’, ma nel titolo (e nell’apertura dell’articolo) il paragone è con i topi che fuggono dalla nave quando iniziano i primi sentori di affondamento.

«La politica poi è peggio di una morosa: se smetti di alimentarla ti lascia. Silvio se ne farà una ragione, Ravetto e Zanella si parano le preziose terga. Buona sfortuna», sentenzia Vittorio Feltri in chiusura del suo articolo. Insomma, a lui non è andata giù questa decisione da parte dei tre deputati di Forza Italia. Soprattutto perché vede questa scelta come un tradimento al suo amico Silvio Berlusconi. Ma non vi è alcun commento sull’apertura del leader di FI alla collaborazione col governo. Strana dimenticanza.

