Vittorio Feltri se la prende (ancora una volta) anche con Veronica Gentili: «Balorda, smetta di bere»

Tra le peculiarità caratteriali di Vittorio Feltri c’è, senza alcun dubbio, il rancore. Già nei giorni scorsi, infatti, il direttore di Libero ha pubblicamente ‘scaricato’ Matteo Salvini. Il motivo? Il leader della Lega, saggiamente, ha criticato le sue parole sui ‘meridionali inferiori’ pronunciate in diretta televisiva a Fuori dal Coro (Rete 4) lo scorso 21 aprile. Per quelle parole sono arrivate anche le scuse pubbliche del conduttore Mario Giordano. Ora Vittorio Feltri attacca Veronica Gentili, la conduttrice di Stasera Italia weekend, sempre su Rete 4, con due tweet che strizzano l’occhio anche al sessismo (e all’alcol).

Il tutto è accaduto su Twitter, il nuovo mondo fatato scoperto dal direttore di Libero. Durante la puntata di Stasera Italia weekend, andata in onda sabato 2 maggio su Rete 4, Vittorio Feltri ha dedicato tre pensieri – molto poco educati – a Veronica Gentili.

Povera Veronica Gentili sembra isterica, sembra balorda o forse lo è, smetta di bere. — Vittorio Feltri (@vfeltri) May 2, 2020

Povera Veronica Gentili, mi fa pena, mi sembra balorda: si vede che beve per darsi coraggio. — Vittorio Feltri (@vfeltri) May 2, 2020

Veronica Gentili che mestiere fa a Rete 4, la valletta? Non ha il fisico. — Vittorio Feltri (@vfeltri) May 2, 2020

Feltri attacca Veronica Gentili

E non è la prima volta che Feltri attacca Veronica Gentili. Già nel settembre del 2018, dopo alcune critiche mosse dalla giornalista al direttore in un fuori onda trasmesso da Striscia la Notizia, Libero quotidiano dedicò addirittura una foto-notizia in prima pagina. Una scelta di dubbio gusto, con l’immagine della conduttrice di Stasera Italia intenta a fare yoga. Inutile specificare quale fosse l’intento di quella scelta.

Il rancore

Chissà che ora lo stesso trattamento non sarà riservato anche a Mario Giordano che, nel corso dell’ultima puntata di Fuori dal Coro, si è dissociato dalle parole del direttore di Libero, chiedendo scusa per non esser stato incisivo nel bloccare quel pensiero di Vittorio Feltri pronunciato in diretta nel corso della sua trasmissione.

(foto di copertina: da Stasera Italia, Rete 4 + Tweet di Vittorio Feltri)